Il Campus dell’Università degli Studi di Palermo è già immerso nell’atmosfera della 110^ Targa Florio, mentre cresce l’attesa nei comuni delle Madonie per le sfide sulle storiche strade della competizione, in programma venerdì 15 e sabato 16 maggio. I 169 equipaggi iscritti hanno avviato pre-verifiche e ricognizioni autorizzate del percorso, operazioni condotte nel rispetto del Codice della Strada e sotto la supervisione dei Commissari di Percorso.

La giornata di giovedì 14 maggio vedrà l’accensione dei motori per lo Shakedown, i test in assetto da gara previsti dalle 12.30 alle 19.00 su un tratto di 3,3 km della S.P.

89 di Poggio San Francesco, nel Comune di Altofonte. Sempre giovedì, dalle 18.30, Piazza Verdi a Palermo ospiterà la Cerimonia di Partenza, dove gli equipaggi sfileranno davanti al pubblico all’ombra del maestoso Teatro Massimo.

Protagonisti e sfide della 110^ edizione

La Targa Florio è il secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, dopo l’apertura al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Tra i favoriti spicca Andrea Crugnola, quattro volte vincitore, che torna sui tornanti delle Madonie con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e il nuovo navigatore Luca Beltrame. La coppia, già trionfatrice al Ciocco, guida la classifica a pari merito con Roberto Daprà, presente con Luca Guglielminetti sulla sua Skoda Fabia RS.

Tra gli iscritti figura anche l’ex pilota di Formula 1 Heikki Kovalainen, impegnato nel CIAR Sparco con la Citroën C3 di Gino Motorsport, affiancato da Patrick Ohman. Altri nomi di rilievo sono Simone Campedelli e Tania Canton (Toyota Gazoo Racing Team Italy), Andrea Nucita con Maurizio Messina (Škoda Fabia RS), Bostjan Avbelj e Damijan Andreijka (Skoda Fabia), oltre a Fabio Adolfi, pilota di esperienza mondiale.

Le categorie e i giovani talenti in gara

La competizione include diverse categorie. Nel CIAR Due Ruote Motrici, saranno protagonisti Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti (Peugeot 208). In Rally 3, al via Ernesto Riolo e Giulia Marin (Renault Clio), “Pinopic” con Giovanni Barbaro (Toyota GR Yaris R5 Rally 2) e Marco Runfola con Daniele Michi (Skoda Fabia RS).

Sei equipaggi inaugurano il Campionato Italiano Junior su Lancia Ypsilon, tra cui Alberto Siccardi–Stefano Sappracone e Giacomo Marchioro–Daniele Conti.

Il monomarca Suzuki Rally Cup schiera tredici equipaggi Swift Sport Hybrid, tra cui il siciliano Giorgio Fichera con Gabriele Giuseppe Barbera. L’attesa è alta anche per l’idolo di casa, Totò Riolo, impegnato nel Campionato italiano rally autostoriche, che aggiunge ulteriore fascino a questa storica manifestazione.