Nel mondo del ciclismo professionistico, l’attenzione all’alimentazione ha raggiunto livelli sempre più sofisticati. Non si tratta più solo di quantità o di calorie, ma di qualità e tempistiche dei nutrienti, elementi fondamentali per massimizzare le prestazioni e il recupero degli atleti. Mathieu Van der Poel, uno dei campioni più vincenti degli ultimi anni, ha svelato il suo segreto mattutino: una colazione semplice ma funzionale che parte dalla base imprescindibile dei fiocchi d’avena.

L’importanza dei fiocchi d’avena per un’energia prolungata

Van der Poel si affida a una grande ciotola di fiocchi d’avena come primo carburante della giornata. Questo cereale è noto per il suo elevato contenuto di carboidrati a lento assorbimento, capaci di fornire energia costante e duratura. A differenza di cibi ricchi di zuccheri semplici, che provocano brevi picchi glicemici seguiti da rapidi cali energetici, i fiocchi d’avena consentono all’atleta di mantenere livelli di energia stabili per affrontare lunghe ore in sella senza affaticarsi precocemente.

La preparazione gioca un ruolo cruciale per la digestione: Van der Poel utilizza il latte di soia alla vaniglia per ammollare o cuocere i fiocchi, conferendo al porridge un gusto dolce e delicato, ideale per il palato ma anche facilmente digeribile.

Per aggiungere un tocco di morbidezza e aroma, non manca mai la mela cotta al forno con cannella, un abbinamento che ricorda un dessert invernale ma che si rivela molto adatto allo stomaco e nutriente per il corpo.Il mix equilibrato di carboidrati, grassi e proteine.

La colazione di Van der Poel non si limita ai carboidrati. Aggiunge infatti un cucchiaino di uvetta per apportare zuccheri più immediatamente disponibili, utili soprattutto prima di un allenamento intenso o di una gara. L’apporto di grassi salutari è garantito da un cucchiaino di burro di arachidi, ingrediente che fornisce sazietà senza appesantire e crea un piacevole contrasto salato-dolce con la mela e la vaniglia.

Elemento distintivo della sua routine è l’inserimento di una proteina vegetale specifica: un cucchiaio di polvere aromatizzata mela e cannella del marchio 4Gold, azienda co-fondata proprio da Van der Poel insieme a Brent Luyckx e Axel Roelants.

Questa scelta non è casuale, bensì frutto di un approccio scientifico e innovativo allo sport, che mira a un recupero rapido e ottimale sin dal primo pasto della giornata.

Proteine e recupero: il vantaggio competitivo

Integrare le proteine già a colazione supporta la sintesi muscolare e protegge i tessuti dai danni indotti dall’esercizio fisico. In questo modo, Van der Poel accelera il recupero e prepara il corpo allo sforzo successivo, un dettaglio fondamentale per chi, come lui, punta sempre alla vittoria.

La capacità di rigenerarsi velocemente può fare la differenza tra una buona e una grande prestazione, soprattutto in un calendario agonistico fitto e impegnativo.

In conclusione, la colazione di Mathieu Van der Poel rappresenta un esempio concreto di come la scienza dell’alimentazione stia trasformando il ciclismo moderno.

Semplice ma calibrata, questa routine è pensata per fornire energia costante, equilibrio tra macronutrienti e un recupero efficace, gli ingredienti essenziali per pedalare al massimo delle proprie possibilità.