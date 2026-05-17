La giovane e talentuosa tennista canadese Victoria Mboko, attualmente posizionata al nono posto nel ranking WTA, ha intrapreso una nuova e significativa fase della sua carriera. Ha infatti avviato una collaborazione sperimentale con Wim Fissette, un nome di spicco nel panorama del tennis mondiale, noto per aver allenato campionesse del calibro di Iga Świątek e Naomi Osaka. Questo importante incontro professionale si è concretizzato a Strasburgo, città dove Mboko si sta preparando intensamente in vista della sua partecipazione al torneo WTA 500.

L'inizio di una collaborazione promettente

La notizia dell'avvio di questa partnership tra Victoria Mboko e Wim Fissette è stata confermata direttamente dal coach belga. Fissette ha dichiarato di aver iniziato a lavorare con la promettente atleta canadese su base di prova, evidenziando la sua lunga esperienza nel guidare alcune delle migliori giocatrici del circuito WTA negli ultimi quindici anni. Questa fase iniziale mira a valutare la compatibilità e l'efficacia del nuovo assetto tecnico.

La stagione 2026 ha visto Victoria Mboko emergere con forza nel WTA Tour, in particolare dopo la sua brillante vittoria a Montreal. Il suo percorso agonistico è stato caratterizzato da un bilancio positivo di diciannove vittorie e sette sconfitte.

La tennista canadese ha dimostrato grande determinazione, raggiungendo la finale in tornei prestigiosi come Adelaide e Doha. Inoltre, ha saputo imporsi fino ai quarti di finale al suo debutto in due eventi di grande rilievo, Indian Wells e Miami. Tuttavia, ha incontrato difficoltà sulla terra battuta, subendo l'unica sconfitta stagionale su questa superficie a Madrid, e ha dovuto ritirarsi dal torneo di Roma per problemi di salute, un aspetto che sottolinea l'importanza di una preparazione fisica e tecnica mirata per le diverse superfici.

Il contesto del nuovo incarico tecnico

La presenza congiunta di Victoria Mboko e Wim Fissette sui campi di allenamento a Strasburgo ha ufficializzato l'inizio di questa nuova avventura professionale.

Per il tecnico belga, questa collaborazione segna un ritorno attivo nel circuito femminile dopo la conclusione del suo rapporto con la campionessa Iga Świątek avvenuta a marzo. Fissette porta con sé un bagaglio di esperienza e strategie maturate al fianco di alcune delle più grandi atlete del tennis mondiale, un valore aggiunto per la giovane canadese.

In precedenza, Victoria Mboko si era avvalsa della guida di Nathalie Tauziat e, successivamente, di Noëlle van Lottum. La scelta di affidarsi a Wim Fissette suggerisce una precisa volontà di Mboko di rafforzare ulteriormente il proprio team tecnico. L'obiettivo primario è quello di affrontare al meglio le sfide della stagione su terra battuta, una superficie che richiede specifiche competenze tattiche e fisiche, e di continuare la sua ascesa nel ranking mondiale.

Prospettive future nel circuito femminile

La collaborazione tra la giovane e promettente Victoria Mboko e l'esperto Wim Fissette è dunque pienamente operativa a Strasburgo, dove la tennista canadese si presenta come testa di serie numero uno del torneo. Questa unione tra talento emergente ed esperienza consolidata rappresenta un momento chiave per entrambi nel panorama del tennis professionistico. Per Fissette, questo nuovo ruolo accanto a una delle atlete più in rapida ascesa del circuito femminile offre l'opportunità di contribuire alla formazione di una futura campionessa e di aggiungere un nuovo capitolo alla sua già illustre carriera di coach. Per Mboko, l'apporto di un tecnico di tale calibro potrebbe rivelarsi fondamentale per consolidare le sue prestazioni e puntare a traguardi sempre più ambiziosi nel competitivo mondo del tennis.