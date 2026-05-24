Una forte tensione è emersa tra i piloti Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell, durante il Gran Premio del Canada di Formula 1. L'episodio chiave si è verificato nel corso della Sprint, al sesto giro, quando Antonelli ha tentato un sorpasso all’esterno di curva 1 su Russell, rimanendo però bloccato alle sue spalle per diversi giri. La manovra difensiva di Russell ha costretto Antonelli a finire nella via di fuga, scatenando la sua immediata reazione via radio, dove ha definito l'azione del compagno di squadra "very naughty", proseguendo con lamentele accese nei giri successivi.

L’incidente ha richiesto l’intervento diretto del team principal Toto Wolff, che ha invitato Antonelli a concentrarsi sulla gara, ribadendo poi il messaggio anche dopo la bandiera a scacchi. Questo è stato il primo vero duello ruota a ruota tra i due piloti Mercedes in questa stagione, dato che nelle gare precedenti erano stati spesso separati da strategie o da margini di vantaggio significativi. La situazione ha messo in luce una chiara divergenza di interpretazione tra i due sulle regole interne di ingaggio e la gestione della competizione.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Al termine della Sprint, Kimi Antonelli ha espresso il suo punto di vista: "Penso che se sei ben affiancato puoi superare praticamente ovunque.

Ovviamente ci sono curve più difficili, ma non credo che non sia mai stato fatto un sorpasso all’esterno di curva 1. Sono d’accordo che lui stesse difendendo la posizione, quindi è stata una gara dura. Siamo stati fortunati a non toccarci, ma alla fine è stata comunque una gara divertente". L'italiano ha poi aggiunto una riflessione sulle dinamiche interne del team: "Facciamo riunioni prima delle gare, e quello che diciamo in quella stanza dovrebbe valere. Probabilmente ho interpretato il significato di quell’incontro in modo diverso. Devo rivedere la situazione, le emozioni erano molto alte e ovviamente ero molto infastidito. Ne parleremo e chiariremo".

George Russell, vincitore della Sprint e con Lando Norris a separarlo dal leader del mondiale, ha difeso la sua condotta, sottolineando l'assenza di penalità: "Dal mio punto di vista non penso di aver fatto nulla di sbagliato, e non è stato nemmeno investigato, quindi anche i direttori di gara e gli steward la pensano così.

Tra compagni di squadra si corre duro ma lealmente e senza contatti, questo è sempre l’obiettivo. Non ho corso contro Kimi in modo diverso rispetto a come avrei fatto con Lando nella stessa posizione". Russell ha poi confermato un confronto chiarificatore post-gara: "Abbiamo avuto una buona discussione, sappiamo cosa dobbiamo fare e come dobbiamo correre l’uno contro l’altro. Nulla cambierà, abbiamo sempre avuto rispetto reciproco".

La posizione di Toto Wolff e il contesto Mercedes

Il team principal Toto Wolff, dopo essere intervenuto via radio durante la gara, ha commentato l'episodio, riconoscendo la natura emotiva dei piloti: "I piloti hanno emozioni, ovviamente, sei così arrabbiato per essere stato spinto fuori o per non aver avuto spazio".

Wolff ha tuttavia precisato l'importanza di gestire l'aggressività senza reprimerla: "Non voglio trattenerlo affatto. Non puoi aspettarti di avere un leone in macchina e un cucciolo fuori". Ha ribadito che la gestione di tale aggressività sarà un fattore cruciale per il futuro del team Mercedes.

Il duello interno tra i due piloti Mercedes, che si sono qualificati in prima fila per la gara di domenica con un margine di appena 0,068 secondi nella qualifica Sprint, preannuncia nuove sfide e potenziali frizioni. La capacità del team di gestire queste dinamiche sarà fondamentale per il prosieguo della stagione, cercando di mantenere l'equilibrio tra la spinta competitiva dei singoli e la necessità di preservare il risultato collettivo.

Le dinamiche interne del team Mercedes

La storia recente della Mercedes ha spesso mostrato come le tensioni tra compagni di squadra possano emergere nei momenti decisivi della stagione. Toto Wolff ha costantemente enfatizzato l'importanza di permettere ai piloti di esprimere il proprio talento e la propria aggressività, pur mantenendo i limiti della correttezza sportiva. L'episodio di Montreal si inserisce in questo contesto, con il team impegnato a trovare il giusto equilibrio tra la libertà di lottare in pista e l'esigenza di evitare incidenti che possano compromettere gli obiettivi della squadra.