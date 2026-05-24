Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, ha espresso la speranza che la pioggia possa livellare le prestazioni tra le squadre in occasione del Gran Premio del Canada, offrendo così una potenziale opportunità di vittoria per la scuderia di Maranello. Nonostante l'ottimismo per le condizioni meteorologiche, il sette volte campione del mondo ha però evidenziato le significative difficoltà legate alle gomme da bagnato Pirelli, specialmente quando le temperature ambientali sono basse.

Hamilton ha sottolineato che sia la Ferrari sia la Red Bull hanno avuto modo di testare gli pneumatici da bagnato durante la sessione di shakedown pre-stagionale a Barcellona.

Inoltre, il pilota britannico ha svolto test specifici per Pirelli in Italia il mese scorso, contribuendo attivamente allo sviluppo. "Spero che piova, e spero che questo ci metta allo stesso livello dei team davanti, magari dandoci la possibilità di lottare con la Mercedes", ha dichiarato Hamilton. Tuttavia, ha aggiunto con franchezza: "Le gomme da bagnato non sono spettacolari per come sono passate dall’assenza di termocoperte a temperature basse delle stesse, e alla fine hanno dovuto costruire una gomma che funzionasse con quelle temperature, ma le gomme non funzionano. Quindi, stiamo costantemente combattendo con gomme che non funzionano".

Le sfide con gli pneumatici da bagnato

Hamilton ha spiegato di aver spinto Pirelli, durante i test, ad aumentare la temperatura delle termocoperte, una richiesta che è stata accolta.

"Dai test, ho spinto affinché aggiungessero le termocoperte anche sulle gomme estreme, cosa che hanno fatto, ma non è ancora sufficiente. C’è ancora molto lavoro da fare", ha affermato il pilota della Ferrari, evidenziando le persistenti problematiche. Nonostante queste difficoltà tecniche con gli pneumatici, Hamilton si è detto incoraggiato dai progressi compiuti con la sua vettura durante il weekend canadese, dopo aver ottenuto un promettente quinto tempo in qualifica, a soli tre decimi dalla pole position.

"È stata una bella sensazione. Abbiamo fatto dei buoni cambiamenti in qualifica. Speravo in un risultato migliore, ma non sono riuscito a completare l’ultimo giro. La macchina stava migliorando.

Onestamente, se avessi fatto quell’ultimo giro, probabilmente sarei potuto essere terzo… È stato sicuramente difficile mantenere le gomme nella finestra giusta con la temperatura dell’aria", ha spiegato Hamilton. Ha poi aggiunto che il miglioramento percepito deriva da una maggiore stabilità in frenata e in ingresso curva, frutto di un assetto che gli consente di attaccare le curve con maggiore fiducia e precisione.

Hamilton e la preparazione per il GP del Canada

In vista del Gran Premio del Canada, Hamilton ha scelto di modificare il suo approccio alla preparazione, abbandonando il lavoro al simulatore presso la sede Ferrari di Maranello. Il pilota britannico ha spiegato che spesso il lavoro al simulatore non si traduce in prestazioni efficaci e accurate in pista, portandolo a concentrarsi maggiormente sull’analisi dettagliata dei dati.

Questo include lo studio approfondito dell'equilibrio in curva, del bilanciamento meccanico, degli approcci alle curve e, in particolare, dell’ottimizzazione della frenata, un’area che ha rappresentato una sfida nelle ultime gare.

Hamilton ha comunque riconosciuto il valore e l'eccellenza delle infrastrutture di simulazione della Ferrari, affermando che continuerà a utilizzare il simulatore per altri aspetti cruciali, come la gestione della potenza. Tuttavia, per l'appuntamento di Montreal, ha preferito un approccio più analitico e basato sui dati reali, citando come esempio positivo il weekend di Shanghai, dove non aveva utilizzato il simulatore, ottenendo un buon risultato.