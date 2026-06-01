Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha manifestato tutta la sua emozione dopo aver indossato la maglia del Brasile e sceso in campo al Maracanã. Il centrale è stato titolare nell'amichevole che ha visto la Seleção trionfare per 6-2 contro Panama, un'esperienza che ha voluto condividere sui social.

L'emozione dell'esordio al Maracanã

"Giocare al Maracanã con la maglia del Brasile è un'emozione unica. Grazie a tutti per il vostro supporto e per questa splendida celebrazione. Avanti tutta con grinta e determinazione, Brasile!". Con queste parole, Bremer ha commentato la sua straordinaria esperienza post-partita.

L'incontro, primo test significativo per la nazionale in vista dei prossimi Mondiali, si è concluso con un perentorio 6-2 per il Brasile. Bremer, schierato dal primo minuto, è stato sostituito all'intervallo da Danilo, altro ex juventino.

La partita si è disputata nella suggestiva cornice del Maracanã di Rio de Janeiro, davanti a un pubblico caloroso. Il Brasile ha dominato l'incontro, segnando sei reti e concedendo solo due. Per Bremer, l'onore di iniziare dal primo minuto ha rappresentato una chiara conferma della fiducia riposta in lui dal commissario tecnico Carlo Ancelotti.

Il ritorno di Bremer in nazionale

Il rientro di Gleison Bremer nella rosa della nazionale brasiliana è giunto dopo un periodo di assenza dovuto a infortuni.

Convocato per le amichevoli contro Francia e Croazia, il difensore ha saputo cogliere l'occasione per ritagliarsi un ruolo di rilievo nella difesa verdeoro. In un precedente test contro la Francia, disputato al Gillette Stadium, Bremer era già tornato in campo e aveva segnato un gol, nonostante la sconfitta del Brasile. Questa rete ha confermato la sua ritrovata forma e la volontà di riconquistare un posto da protagonista per il Mondiale.