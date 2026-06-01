Il tennista romano Matteo Berrettini ha compiuto un passo significativo nel suo percorso sportivo, assicurandosi un posto nei quarti di finale del Roland Garros. L'impresa è stata realizzata superando l'argentino Juan Manuel Cerundolo in un ottavo di finale combattuto, un risultato che segna un importante e atteso ritorno per l'atleta italiano sulla terra rossa parigina, dove non raggiungeva questa fase del torneo dal 2021.

Al termine dell'incontro, la gioia di Berrettini era palpabile. Ha espresso tutta la sua felicità e profonda gratitudine per il supporto caloroso del pubblico presente.

“Mi sento alla grande, mi sento felice, grazie mille per il supporto di questo stadio così pieno,” ha dichiarato con emozione, rivolgendosi agli spettatori. “Ecco perché ci alleniamo, perché lottiamo; voglio godermi questa vittoria, questa atmosfera unica insieme con la mia famiglia, che è sempre al mio fianco.”

Intervistato dall'ex campione Mats Wilander, Berrettini ha offerto una riflessione toccante sul suo legame con lo sport. “Il tennis è l’amore della mia vita, altrimenti non sarei qui, dopo tante pause e tanti infortuni,” ha affermato, riconoscendo le sfide affrontate. Ha ammesso di aver vissuto “momenti duri,” ma ha voluto sottolineare con forza la sua resilienza e il carattere indomito come elementi cruciali che lo hanno riportato a competere ai massimi livelli.

Le prospettive nel prestigioso tabellone parigino

Riguardo alle sue chance e alle sfide future nel prosieguo del torneo, Berrettini ha mantenuto un approccio realista ma fiducioso. Ha evidenziato come il tabellone del Roland Garros resti estremamente competitivo, popolato da numerosi giocatori di altissima qualità. “Ci sono ancora tanti che giocano un tennis incredibile, il tabellone è pieno di giocatori di qualità, da Zverev al mio collega italiano Cobolli. Io penso a me stesso,” ha affermato, ribadendo la sua intenzione di concentrarsi esclusivamente sulla propria performance.

Questo traguardo dei quarti di finale è particolarmente significativo per Berrettini. Rappresenta la prima volta in cinque anni che il tennista romano raggiunge questa fase del torneo, dopo un lungo periodo costellato da infortuni che lo avevano costretto a saltare diverse edizioni e a lunghi stop.

La vittoria contro Cerundolo, ottenuta con un punteggio netto di 6-3, 7-6(2), 7-6(6), ha dimostrato una notevole solidità e una grande determinazione nei momenti cruciali del match, evidenziando la sua ritrovata forma fisica e mentale.

Nonostante l'attuale ranking di numero 105 del mondo, questo successo conferma il suo pieno ritorno tra i protagonisti del circuito e, in particolare, del Grande Slam. È un risultato che non solo segna un importante passo avanti nel suo percorso di recupero, ma rilancia anche le sue ambizioni nel tennis professionistico.