Matteo Darmian saluta l'Inter dopo sei stagioni ricche di successi e un contributo fondamentale alla squadra nerazzurra. Il difensore, che ha collezionato ben nove trofei con la maglia interista, conclude la sua esperienza al termine del contratto, non avendo prolungato l'accordo con il club. La società ha voluto esprimere il proprio ringraziamento con una nota ufficiale, sottolineando il valore del giocatore e la sua importanza nel percorso vincente.

Nel comunicato, l'Inter ha descritto Darmian come “il giocatore che fa comodo a ogni allenatore”, evidenziando la sua figura di leader silenzioso all'interno dello spogliatoio.

È stato riconosciuto come un compagno di squadra sempre pronto a dare il massimo, a fare quella corsa in più, senza mai lamentarsi ma incoraggiando costantemente i compagni. La sua capacità di farsi trovare pronto in qualsiasi momento e in qualsiasi ruolo ha rappresentato una risorsa preziosa per la formazione nerazzurra.

Un percorso di successi e dedizione

Il bilancio della sua avventura all'Inter è impressionante: 218 presenze totali, arricchite da 13 gol e altrettanti 13 assist. Numeri che testimoniano un impatto concreto sul campo, culminato nella conquista di ben 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Un palmarès di nove trofei che suggella un'era di vittorie e un legame profondo con i colori nerazzurri.

Il club ha voluto congedarlo con un messaggio chiaro e affettuoso: “Grazie, Matteo – è stato bellissimo vincere insieme!”.

Arrivato sei stagioni fa, Darmian ha saputo ritagliarsi un ruolo di primissimo piano grazie alla sua straordinaria duttilità e al suo incondizionato spirito di sacrificio. Queste qualità lo hanno reso un elemento insostituibile, capace di adattarsi a diverse esigenze tattiche e di garantire sempre prestazioni di alto livello. Il suo contributo non si è limitato alle statistiche, ma si è esteso alla creazione di un ambiente coeso e vincente.

Il riconoscimento del club e l'addio

L'Inter ha voluto enfatizzare non solo le sue doti tecniche, ma anche il suo spessore umano e professionale.

Nel messaggio ufficiale si legge: “È stato facile per chi ama l’Inter amare Matteo Darmian”. Questo riconoscimento va oltre i numeri, evidenziando il suo ruolo di punto di riferimento nello spogliatoio e la sua attitudine esemplare, sempre al servizio della squadra. La sua partenza, al termine del contratto, segna la fine di un capitolo importante per il difensore classe 1989 e per l'Inter, che perde un pilastro di dedizione e affidabilità.