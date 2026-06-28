L'erba iconica di Wimbledon si prepara a ospitare una sfida affascinante. Da una parte del campo ci sarà Yibing Wu, talentuoso tennista cinese in cerca di affermazione, e dall'altra Novak Djokovic, una leggenda vivente di questo sport e pluricampione del torneo. L'incontro, valido per il tabellone principale del singolare maschile, andrà in scena lunedì 29 giugno alle ore 16:00 sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Per Djokovic rappresenta un passo nel suo percorso per la conquista di un altro titolo dello Slam, mentre per Wu è un'opportunità d'oro per misurarsi con uno dei più grandi di sempre su un palcoscenico di prestigio mondiale, un'occasione per testare i propri limiti e sognare l'impresa impossibile.

Djokovic favorito a Wimbledon: le quote

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, il verdetto è inequivocabile. Il divario tra i due contendenti appare abissale, con Novak Djokovic indicato come il favorito assoluto per la vittoria finale. La piattaforma 10Bet quota un successo del serbo a 1.03, mentre una vittoria di Yibing Wu è offerta a 10.00. La situazione non cambia su Betfair, che propone quote molto simili: Djokovic è dato anch'esso a 1.03, mentre il trionfo del tennista cinese sale fino a 12.00. Queste cifre traducono in termini numerici una probabilità di vittoria per Djokovic che sfiora la certezza, lasciando a Wu il ruolo del classico "underdog". Un suo successo non sarebbe solo una sorpresa, ma una delle più grandi imprese nella storia recente del torneo.

Il pronostico, basandosi su ranking, esperienza, precedenti sull'erba e valore assoluto, pende interamente dalla parte del serbo, da cui ci si attende una vittoria netta e senza particolari patemi.

Wu, le statistiche che preoccupano

Lo stato di forma dei due giocatori, analizzato attraverso le loro ultime uscite, racconta storie molto diverse. Yibing Wu si presenta a questo appuntamento dopo una sconfitta nelle qualificazioni del torneo di Eastbourne, un altro evento su erba. Nel match perso contro Jan Choinski per 7-6, 6-4, le statistiche del giocatore cinese evidenziano alcuni punti deboli che potrebbero essere letali contro un avversario come Djokovic. Sebbene abbia messo a segno 6 ace, ha anche commesso 4 doppi falli, un numero che indica una certa incostanza al servizio.

La sua percentuale di prime di servizio in campo è stata buona (68%), ma la resa è stata altalenante: ha vinto il 67% dei punti con la prima, ma solo un preoccupante 43% con la seconda. Questa vulnerabilità sulla seconda palla è un campanello d'allarme, poiché Djokovic è noto per essere uno dei migliori ribattitori del circuito. Inoltre, Wu ha convertito solo 2 palle break su 6 (33%) e ne ha salvate appena 2 su 5 (40%), dimostrando poca concretezza nei momenti cruciali del match.

Djokovic, la forza del campione

Dall'altra parte, Novak Djokovic arriva a Wimbledon dopo una sorprendente e combattuta sconfitta al quinto set contro Joao Fonseca al Roland Garros. Sebbene il risultato sia stato negativo e la superficie fosse la terra battuta, le sue statistiche in quel match sono di altissimo livello e mostrano un giocatore in piena salute fisica e mentale.

In una maratona di cinque set, ha servito 8 ace a fronte di un solo doppio fallo, mantenendo un'eccellente percentuale di prime in campo del 71%. Ha vinto il 68% dei punti con la prima di servizio e un solido 53% con la seconda, un dato che su erba potrebbe diventare ancora più efficace. Nonostante abbia convertito solo 5 delle 16 palle break a sua disposizione (31%), la capacità di crearne così tante testimonia la sua pressione costante in risposta. Il bilancio tra vincenti (70) ed errori non forzati (39) è ampiamente positivo e descrive un giocatore capace di comandare lo scambio. La sconfitta è arrivata al fotofinish, ma la performance complessiva è stata quella di un campione.

Ranking e precedenti: un divario siderale

Il confronto tra le posizioni in classifica dei due atleti evidenzia ulteriormente il divario tecnico e di esperienza. Novak Djokovic occupa attualmente la posizione numero 8 del ranking ATP con 3760 punti. Un piazzamento che per chiunque sarebbe un traguardo eccezionale, ma che per i suoi standard rappresenta quasi un'anomalia, destinata probabilmente a essere migliorata. Yibing Wu, invece, si trova alla posizione numero 99 con 634 punti, lottando per rimanere stabilmente all'interno della top 100 mondiale. Questa differenza di classifica si traduce in un'enorme disparità in termini di abitudine a giocare partite di questo calibro, pressione mediatica e gestione dei momenti importanti negli Slam.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, questo match a Wimbledon sarà un inedito assoluto. Non esistono infatti precedenti ufficiali nel circuito maggiore tra Yibing Wu e Novak Djokovic. Questo elemento aggiunge un piccolo fattore di imprevedibilità alla sfida: Wu non ha mai sperimentato direttamente la pesantezza di palla e la completezza tattica del serbo, mentre Djokovic affronterà un avversario che conosce solo attraverso video e analisi. Tuttavia, è difficile immaginare che questo possa rappresentare un vantaggio significativo per il tennista cinese, data l'enorme capacità di adattamento del suo avversario. La sfida sull'erba londinese sarà dunque il primo capitolo di una rivalità che, sulla carta, appare come un classico scontro tra Davide e Golia nel tempio del tennis.

La partita si preannuncia come un test severo per il cinese, che dovrà sperare in una giornata di grazia assoluta al servizio e cercare di accorciare gli scambi per non farsi irretire dalla ragnatela tattica di Djokovic. Per il serbo, l'obiettivo sarà quello di imporre fin da subito il proprio ritmo, non concedere fiducia all'avversario e chiudere la pratica nel minor tempo possibile, risparmiando energie preziose per le fasi più calde del torneo. L'erba di Wimbledon è il suo regno e difficilmente permetterà a un outsider di creare crepe nel suo cammino verso la gloria.