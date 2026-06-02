La tennista ucraina Marta Kostyuk ha conquistato un risultato storico al Roland Garros, superando la connazionale Elina Svitolina nei quarti di finale del torneo femminile. Con una prestazione di alto livello, Kostyuk si è imposta con il punteggio di 6‑3, 2‑6, 6‑2, assicurandosi così l'accesso alla sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam. Questo prestigioso traguardo la proietta verso una sfida avvincente contro la russa Mirra Andreeva.

Il trionfo di Kostyuk nel derby ucraino

Il confronto tra le due tenniste ucraine ha offerto momenti di grande intensità.

Marta Kostyuk ha iniziato il match con determinazione, aggiudicandosi il primo set per 6‑3. Tuttavia, Elina Svitolina ha dimostrato la sua esperienza e tenacia, reagendo con forza nel secondo parziale e pareggiando i conti con un netto 6‑2. La partita è stata decisa nel terzo set, dove Kostyuk ha saputo ritrovare la concentrazione e il ritmo di gioco, chiudendo con un convincente 6‑2 che le ha garantito il passaggio del turno. La vittoria nel derby tutto ucraino non solo segna un passo significativo nella carriera di Kostyuk, ma sottolinea anche la sua capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali di un Major.

Il percorso di Marta Kostyuk e la sua ascesa

A soli 23 anni, la numero 18 del ranking WTA, Marta Kostyuk, celebra al Roland Garros il suo miglior risultato in carriera in un torneo del Grande Slam.

In precedenza, la giovane tennista aveva raggiunto i quarti di finale all’Australian Open 2024, dimostrando già allora il suo potenziale. Il successo odierno non è un caso isolato, bensì la conferma di un periodo di forma eccezionale: Kostyuk ha mantenuto un record imbattuto sulla terra battuta nel 2026, estendendo la sua striscia vincente a ben 17 partite consecutive. Questa serie di vittorie evidenzia la sua crescente padronanza su questa superficie e la sua ambizione di raggiungere i vertici del tennis mondiale.

La sfida in semifinale contro Mirra Andreeva

Il prossimo ostacolo per Marta Kostyuk sarà la talentuosa russa Mirra Andreeva. Anche Andreeva ha raggiunto la sua seconda semifinale in un Major, grazie a una prestazione dominante nei quarti di finale contro Sorana Cirstea.

La giovane tennista russa ha impiegato appena 56 minuti per avere la meglio sulla sua avversaria, imponendosi con un perentorio 6‑0, 6‑3. Questa vittoria schiacciante conferma l'ascesa di Andreeva nel circuito e la sua notevole capacità di esprimere un tennis di altissimo livello nei momenti decisivi. L'incontro tra Kostyuk e Andreeva promette di essere una semifinale ricca di emozioni, mettendo a confronto due delle giovani promesse più brillanti del panorama tennistico internazionale, entrambe determinate a conquistare un posto nella finale del Roland Garros.