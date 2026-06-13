Alla vigilia dell’attesissimo esordio della Turchia nel girone D dei Mondiali 2026, il commissario tecnico Vincenzo Montella ha espresso un sentimento misto di profonda emozione e ferma determinazione. Durante la conferenza stampa pre-partita, Montella ha sottolineato l’entusiasmo che pervade la squadra, dichiarando: “Siamo molto emozionati in vista di una partita che aspettiamo da molto tempo, ben 24 anni”. Ha poi aggiunto, con fiducia, che la squadra “crede di poter offrire un bel gioco” sul campo.

Il tecnico ha prontamente richiamato l’attenzione sul valore e sulle caratteristiche dell’avversario, l’Australia.

“In avanti l’Australia ha giocatori veloci e sa giocare in modo organizzato”, ha spiegato Montella, delineando la strategia necessaria per affrontare la sfida. “Noi dobbiamo giocare il nostro calcio senza concedere troppe occasioni all’avversario”. Ha poi precisato l’importanza di un approccio equilibrato: “Sappiamo che il nostro avversario è una squadra fisica. Domani dovremo dimostrare non solo fisicità, ma anche tecnica. Dobbiamo giocare una partita che metta in mostra tutte le nostre qualità e il nostro potenziale”.

Consapevolezza e Responsabilità Mondiale

Montella ha voluto evidenziare la consapevolezza delle difficoltà e delle sfide che attendono la Turchia in questa prestigiosa competizione mondiale.

“Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono ai Mondiali”, ha ribadito, “ma crediamo fermamente di poterle superare e, al contempo, vogliamo goderci appieno questa esperienza unica”. Il commissario tecnico ha descritto una squadra “piena di passione”, che sente fortemente la responsabilità di rappresentare la propria nazione. “Sappiamo che milioni di persone ci sostengono e che ci sono grandi aspettative riposte in noi”, ha concluso, sottolineando il peso e l’onore di questa partecipazione.

Il debutto della Turchia è fissato contro l’Australia, in un girone D che si preannuncia particolarmente competitivo, completato da Stati Uniti e Paraguay. La qualificazione a questa fase finale dei Mondiali, giunta dopo un’assenza di ventiquattro anni, rappresenta un traguardo significativo che ha infuso nell’ambiente un’ondata di rinnovato entusiasmo e palpabile attesa.

Il CT ha descritto il girone come “equilibrato”, suggerendo che “sarà il campo a dare le risposte” definitive e che “tutte e quattro le squadre possono ambire ai sedicesimi di finale”, evidenziando l’incertezza e l’apertura della competizione.

Nonostante l’ottimismo generale, Montella ha anche sollevato alcune preoccupazioni riguardo le condizioni fisiche non ottimali di alcuni giocatori chiave. Ha menzionato, in particolare, Çalhanoglu e Yildiz, che hanno affrontato problemi fisici nei mesi precedenti l’evento e potrebbero non essere al massimo della forma. Queste considerazioni aggiungono un ulteriore livello di complessità alla preparazione della squadra, che dovrà gestire al meglio le risorse disponibili per affrontare al meglio le sfide che l’attendono. Le parole del CT confermano il clima di grande attesa e la profonda responsabilità che accompagnano la Turchia in questo attesissimo ritorno sulla scena mondiale, dopo un lungo periodo di assenza.