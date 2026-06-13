È George Russell, al volante della sua Mercedes, a siglare il miglior tempo nelle terze e ultime sessioni di prove libere del Gran Premio di Barcellona, la settima tappa del Mondiale di Formula 1. Sul tecnico e impegnativo circuito catalano, il pilota britannico ha dimostrato un passo eccellente, posizionandosi in testa alla classifica dei tempi. Dietro di lui, a conferma di una solida prestazione, si è piazzato Oscar Piastri con la sua McLaren, seguito da Charles Leclerc, che ha portato la Ferrari al terzo posto.

La sessione ha visto anche il compagno di squadra di Russell, Lewis Hamilton, chiudere in quinta posizione, evidenziando la buona forma delle Frecce d'Argento.

Le vetture di Maranello hanno mostrato segnali positivi, con Leclerc sul podio virtuale delle libere e Hamilton a ridosso delle prime posizioni, suggerendo un potenziale interessante in vista delle qualifiche ufficiali.

Un occhio di riguardo va a Kimi Antonelli, anch’egli su Mercedes e attuale leader della classifica generale del campionato. Il giovane talento ha concluso la sessione in settima posizione, una prestazione che è stata visibilmente condizionata dal traffico intenso incontrato negli ultimi giri. Questo impedimento gli ha precluso la possibilità di migliorare ulteriormente il suo tempo sul giro. A complicare ulteriormente la sua situazione, Antonelli è stato posto sotto investigazione dai commissari di gara per una presunta "guida non corretta" durante la sessione.

L'esito di questa indagine potrebbe avere significative ripercussioni sulla sua posizione di partenza in griglia per le cruciali qualifiche del pomeriggio.

La battaglia per la pole position e le aspettative

La lotta per la pole position si preannuncia estremamente serrata e avvincente. Russell ha indubbiamente mostrato un ritmo promettente, ma Piastri si è confermato un avversario temibile e costantemente competitivo. Anche Leclerc, con la sua Ferrari, ha evidenziato una notevole velocità, posizionandosi tra i favoriti per le prime file. Hamilton e gli altri piloti di punta sono apparsi molto vicini nei tempi, suggerendo che ogni millesimo di secondo farà la differenza.

Le qualifiche, in programma alle ore 16:00, saranno il momento decisivo per stabilire la griglia di partenza di una gara che si prospetta equilibrata e ricca di colpi di scena.

L'importanza di ottenere una buona posizione di partenza sul circuito di Barcellona è cruciale, dato che i sorpassi sono tradizionalmente difficili. Tutti i team hanno lavorato intensamente per trovare il miglior assetto in queste ultime libere, cercando il giusto bilanciamento tra velocità pura e gestione degli pneumatici.

L'attenzione rimane alta non solo sui piloti che hanno brillato, ma anche sulla situazione di Antonelli. La sua leadership nel campionato e l'incertezza legata all'investigazione aggiungono un ulteriore elemento di suspense a un weekend di gara già carico di aspettative. Il verdetto dei commissari e le performance in qualifica definiranno il quadro completo per la gara di domenica.