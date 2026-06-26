Il periodo più intenso per le trattative NBA è entrato nel vivo, con numerose squadre impegnate in decisioni cruciali di mercato. Tra i nomi più discussi figura Jalen Duren, che potrebbe lasciare i Detroit Pistons dopo aver rifiutato la prima proposta di rinnovo da parte della franchigia. Duren, reduce da una stagione regolare di alto livello che gli è valsa la nomina All-NBA e la possibilità di accedere al rookie supermax, non ha convinto nei playoff, sollevando dubbi sulla sua crescita futura. Il giocatore e il suo entourage non sono soddisfatti dell'offerta iniziale dei Pistons e stanno ora valutando la possibilità di un sign-and-trade.

Questa situazione rischia di portare a uno stallo, come già accaduto in passato con altri restricted free agent, anche se spesso questi casi si sono poi risolti con il ritorno del giocatore alla squadra d'origine.

La posizione dei Pistons è delicata: da un lato c'è la necessità di costruire una squadra vincente attorno a Cade Cunningham, dall'altro la preoccupazione di impegnarsi con un contratto oneroso per un giocatore su cui permangono delle incertezze. La recente cessione di Isaiah Stewart rende ancora più critica la situazione nel reparto lunghi, qualora Duren decidesse di partire.

Charlotte Hornets: interesse per Jaylen Brown

Un altro fronte caldo riguarda i Charlotte Hornets, che hanno recentemente scioccato il panorama NBA cedendo LaMelo Ball ai Minnesota Timberwolves dopo la sua miglior stagione in carriera.

Nonostante la cessione, la dirigenza sembra orientata verso un re-tool piuttosto che una ricostruzione totale, puntando a rafforzare il roster con innesti di valore. In quest'ottica, gli Hornets sarebbero tra le squadre "attivamente impegnate" nelle trattative per Jaylen Brown. I Boston Celtics, dopo aver tentato di inserire Brown in uno scambio per Giannis Antetokounmpo, stanno ora valutando diverse opzioni per il futuro del giocatore, coinvolgendo più franchigie nei negoziati.

Un eventuale arrivo di Brown a Charlotte, insieme a giovani come Kon Knueppel e Brandon Miller, potrebbe cambiare gli equilibri della Eastern Conference, soprattutto se i Celtics dovessero privarsi di uno dei loro principali punti di riferimento.

LeBron James: possibile ritorno a Cleveland

Tra le voci di mercato non manca quella che riguarda LeBron James, attualmente free agent e al centro di molte speculazioni. Se da una parte si parla di un possibile rinnovo con i Los Angeles Lakers o di un approdo ai Golden State Warriors, dall'altra non si esclude un clamoroso ritorno ai Cleveland Cavaliers. Il proprietario della franchigia, Dan Gilbert, ha dichiarato di aver incontrato James e il suo staff, sottolineando un interesse reciproco. Un ritorno di James a Cleveland rappresenterebbe un finale da favola per una carriera leggendaria, anche se restano dubbi sul suo ruolo in una squadra che punta a tornare competitiva ai massimi livelli.