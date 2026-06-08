New York è pronta a vivere una notte speciale con gara-3 delle Finals NBA tra Knicks e Spurs, in programma questa sera. L'attesa in città è altissima: maxi-schermi sono stati allestiti in diversi quartieri, mentre bar e ristoranti hanno organizzato eventi e viewing party per seguire uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno.

Il cuore pulsante dell'evento sarà però il Madison Square Garden. Con i suoi 58 anni di storia e una capienza di circa 19.500 spettatori, l'impianto conosciuto come "the Mecca of basketball" rappresenta uno dei templi mondiali dello sport.

La sua particolare struttura, caratterizzata da linee arrotondate e da una pendenza interna più dolce rispetto a quella di molti altri palazzetti, regala la sensazione di trovarsi all'interno di un'enorme astronave.

Nonostante i numerosi interventi di ammodernamento, compresa la profonda ristrutturazione realizzata tra il 2011 e il 2013, il Madison Square Garden ha conservato intatta la propria identità. L'illuminazione dalle tonalità calde e le fotografie storiche di personaggi come i Rolling Stones e Mohamed Ali esposte nei corridoi contribuiscono a mantenere vivo il fascino della "World's Most Famous Arena", uno dei soprannomi più celebri dell'impianto.

A poche ore dalla palla a due, trovare un biglietto è ormai un'impresa.

I prezzi sul mercato secondario partono da circa 7.000 dollari e possono superare i 50.000 per i posti più esclusivi a bordo campo.

Come da tradizione nelle grandi serate del Garden, non mancheranno le celebrità. Tra i presenti annunciati figurano il regista Spike Lee, da sempre tifoso dei Knicks, e gli attori Ben Stiller e Timothée Chalamet, oltre a numerosi altri volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

La serie resterà a New York anche per gara-4, in programma mercoledì, con la città pronta a vivere un'altra notte all'insegna della passione per il basket.