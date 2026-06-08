Nella nuova classifica WTA pubblicata questa mattina, Jasmine Paolini si conferma la miglior azzurra, pur arretrando di una posizione. La 30enne di Bagni di Lucca, uscita dalla top ten tre settimane fa dopo una permanenza ininterrotta dal 7 giugno 2024, si trova ora al numero 14 del ranking mondiale.
Alle sue spalle perde terreno anche Elisabetta Cocciaretto, che scende di tre posizioni e si attesta al numero 41.
In crescita, invece, Lisa Pigato, che guadagna sei posizioni e sale fino alla 132ª piazza, precedendo Lucia Bronzetti, ora numero 147.
Passo avanti importante anche per la 18enne Tyra Caterina Grant, che sale di ventisette posti e raggiunge il numero 157, suo "best ranking".
Protagonista della settimana in casa Italia è Jennifer Ruggeri, che grazie al successo nel torneo da 60mila dollari di Saragozza diventa la "scalatrice" del ranking nazionale: per lei un balzo di 54 posizioni che la porta fino al numero 213.
Qualche movimento si registra anche nella top ten mondiale. Al comando resta saldamente Aryna Sabalenka, per l’ottantaseiesima settimana consecutiva, con un margine di 947 punti sulla kazaka Elena Rybakina. Sul terzo gradino del podio rimane stabile la polacca Iga Swiatek.
Alle sue spalle avanzano le statunitensi Jessica Pegula, ora quarta, e Amanda Anisimova, sesta, entrambe in risalita di una posizione rispetto alla graduatoria precedente.
Sale invece al sesto posto la russa Mirra Andreeva, fresca regina di Parigi e nuova campionessa Slam, che guadagna due posizioni.
Scivola al settimo posto Coco Gauff, mentre perde una posizione anche l’ucraina Elina Svitolina, ora ottava. La canadese Victoria Mboko resta nona, mentre la ceca Karolina Muchova chiude la top ten mondiale.