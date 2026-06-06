La stagione estiva a Obereggen, nel cuore delle maestose Dolomiti in Val d’Ega, prende il via sabato 6 giugno. L'apertura è segnata dall'attivazione della storica seggiovia Oberholz, che sarà operativa quotidianamente dalle 8:30 alle 18:00. A partire dal 13 giugno, si aggiungerà anche la cabinovia Ochsenweide, ampliando ulteriormente le possibilità di accesso. L’iniziativa, promossa da Obereggen Latemar SpA, promette un ricco ventaglio di esperienze che spaziano dalla natura incontaminata al benessere psicofisico, dall'avventura alla gastronomia d’alta quota.

Percorsi tematici e il sentiero Mindful.Latemar

Il comprensorio, parte integrante del Latemarium insieme alle località di Pampeago e Predazzo, invita a esplorare una rete di sentieri tematici, ideali per indimenticabili escursioni a piedi o in bicicletta. Questi percorsi sono stati sviluppati con una profonda attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del paesaggio. Tra le novità più significative spicca il Mindful.Latemar, il primo sentiero immersivo dedicato alla mindfulness sull’arco alpino. Situato sull’incantevole altipiano Golfrion, a 1872 metri di altitudine, questo percorso è stato concepito dallo psicologo Thomas Bernagozzi e dal docente Kuno Prey. Offre diciotto pratiche immersive, facilmente attivabili tramite un’app gratuita, in un contesto che è divenuto simbolo di rinascita e resilienza dopo la devastante tempesta Vaia del novembre 2018.

Il Latemar, riconosciuto come patrimonio mondiale UNESCO, offre così un'esperienza unica, accessibile anche autonomamente.

Avventura per famiglie e itinerari in mountain bike

Per le famiglie, Obereggen propone percorsi avventura specificamente pensati per bambini tra i sei e i quattordici anni. Queste esperienze ludiche e didattiche combinano audio-giochi interattivi, installazioni artistiche, mappe dettagliate, app dedicate e gioco-libri. Attraverso questi strumenti, i giovani esploratori possono immergersi nelle leggende delle Dolomiti, scoprire la storia della tempesta Vaia e comprendere l'importanza della montagna. L’obiettivo è duplice: garantire un divertimento coinvolgente e promuovere attivamente la riforestazione dei boschi montani.

Gli amanti della mountain bike troveranno pane per i loro denti esplorando il celebre Latemar Ronda, con itinerari che soddisfano le esigenze di tutti, dalle famiglie ai principianti, fino ai ciclisti più esperti.

Il Rifugio Oberholz: architettura e sapori d'alta quota

A quota 2096 metri, il Rifugio Oberholz rappresenta un punto di riferimento imperdibile. Progettato dagli architetti Peter Pilcher e Pavol Mikolajcak, il rifugio si distingue per la sua architettura suggestiva e le ampie vetrate che offrono panorami mozzafiato sulle cime dolomitiche circostanti. L'esperienza gastronomica è altrettanto elevata, con un menù che celebra le specialità locali. Tra le proposte, si possono gustare prelibatezze come il risotto al pino mugo, gli gnocchi con funghi nobili, la sella di cervo, lo speck rosolato e l'immancabile kaiserschmarrn accompagnato da marmellata di mirtilli rossi fatta in casa. Un vero e proprio viaggio nel gusto, immersi nella bellezza delle Dolomiti.