Il Royal Ocean Racing Club (RORC) ha conquistato la vetta della classifica generale della Range Rover Sardinia Cup, la regata a squadre in corso a Porto Cervo. Il club si è imposto grazie agli eccellenti risultati ottenuti nelle prove a bastone disputate oggi, sotto vento di Maestrale tra i 18 e i 24 nodi. Questa performance proietta il RORC in una posizione di leadership.

Le Prove a Bastone: Dettagli e Protagonisti

La giornata è stata caratterizzata da due prove a bastone, predisposte dal Comitato di regata con partenza alle ore 12:00 per la flotta SC1 e a seguire per la SC2.

Nella categoria SC1, l'imbarcazione Jolt 3 (RORC Gold) ha dominato entrambe le prove, aggiudicandosi due vittorie. Ino Veritas (RORC) e Django WR (YCCS) si sono alternati al secondo e terzo posto. La classifica generale provvisoria della SC1 vede in testa Ino Veritas, con James Neville e Dean Barker alla tattica, seguita da Django WR, che schiera Giovanni Lombardi Stronati e Vasco Vascotto alla tattica, e RocketNikka di Roberto Lacorte, con Bressani tattico.

Nella categoria SC2, l'imbarcazione Ran (RORC Gold), armata da Zennstroem e con Adrian Stead alla tattica, ha dimostrato superiorità, dominando la classifica generale. Grazie a una serie di primi posti, Ran ha persino potuto scartare un primo come peggior risultato.

Al secondo posto si trova Garm di Per Roman, con Gustavo Martinez alla tattica, mentre il terzo è occupato da Django JP dello Yacht Club Costa Smeralda (YCCS), timonata da Alberto Bolzan e con Michele Ivaldi tattico.

Classifica a Squadre: Il RORC in Vantaggio

La classifica per team, calcolata sommando i punti delle due imbarcazioni di ogni club, vede il Royal Ocean Racing Club (RORC) saldamente al comando con 22 punti. Lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) si posiziona al secondo posto con 30 punti, mentre il RORC Gold occupa il terzo gradino del podio con 39,30 punti.

Il Ritorno della Range Rover Sardinia Cup

La Range Rover Sardinia Cup è tornata nel calendario velico dopo quattordici anni, proponendo un format a squadre unico.

Ogni club partecipa con due imbarcazioni, una per la Classe 1 e una per la Classe 2, con regate svolte in tempo compensato IRC. L'evento, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda, si svolge a Porto Cervo dal 31 maggio al 7 giugno 2026, promettendo un'intensa settimana di competizioni.