Un episodio insolito ha causato il ritiro anticipato di Nico Hulkenberg dal Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il pilota dell'Audi, in lotta per la zona punti, è stato costretto ad abbandonare la gara a causa di un colpo di ghiaia. L'incidente si è verificato quando Liam Lawson, pilota della Racing Bulls, è uscito largo dalla curva 12, sollevando detriti. Uno di questi sassi ha colpito il kill switch dell’ERS, dispositivo di sicurezza posizionato sul lato della copertura motore sotto la presa d’aria. L'impatto ha spento istantaneamente la monoposto di Hulkenberg, ponendo fine alla sua corsa.

Hulkenberg: un ritiro "sfortunato e strano"

La dinamica dell’incidente è stata definita dallo stesso Hulkenberg come mai vista prima in carriera. Il pilota ha commentato con amarezza: “Non ho mai visto o sentito parlare di una cosa simile. È stato davvero sfortunato, strano… Il tempismo… il mondo delle corse sembra non volerci ancora vedere a punti.” Nonostante il rientro ai box, la sua Audi non ha potuto essere riavviata, sancendo il ritiro definitivo.

L'incredulità ha colto anche Liam Lawson, giunto nono. Il pilota della Racing Bulls è rimasto sorpreso quando informato dell’accaduto, non essendosi reso conto dell’impatto causato dalla sua uscita di pista.

Il bilancio Audi

La giornata si è conclusa senza punti per il team Audi.

Il compagno di squadra di Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, ha terminato la gara appena fuori dalla zona punti. L’episodio insolito che ha coinvolto Hulkenberg si configura come uno dei più singolari degli ultimi anni in Formula 1, evidenziando come dettagli minori possano avere un impatto decisivo sull'esito di una gara.

Il Gran Premio di Barcellona ha dimostrato l'imprevedibilità delle corse automobilistiche, sorprendendo piloti e addetti ai lavori. L'incidente di Hulkenberg rimarrà negli annali come esempio di sfortuna estrema.