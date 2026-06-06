Mirra Andreeva ha conquistato il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros di Parigi. La giovane tennista russa si è imposta nella finale femminile, battendo la polacca Maja Chwalinska con un netto 6‑3, 6‑2.

Una vittoria dominante a Parigi

La diciannovenne russa, numero otto del mondo, ha dominato l’incontro decisivo, concedendo alla sua avversaria solo due giochi. La partita si è conclusa in appena un’ora e ventidue minuti. La sua performance ha confermato lo status di favorita del torneo, mettendo in mostra un tennis solido e incisivo.

La sorprendente Chwalinska in finale

Maja Chwalinska, numero centodiciquattresimo del ranking mondiale, ha comunque compiuto un’impresa storica. La tennista polacca è diventata la prima qualificata a raggiungere la finale femminile del Roland Garros. Il suo percorso sorprendente l'ha resa la vera rivelazione del torneo.

Con questa straordinaria vittoria, Andreeva è entrata di diritto nella storia del prestigioso torneo parigino. È infatti la più giovane vincitrice del Roland Garros dai tempi di Monica Seles nel 1992. Inoltre, il suo trionfo la rende la terza più giovane campionessa di un Grande Slam nel ventunesimo secolo, dopo Maria Sharapova e Emma Raducanu.

I numeri di un trionfo

Il percorso di Andreeva al Roland Garros è stato caratterizzato da una superiorità quasi assoluta.

La tennista ha perso un solo set in tutto il torneo, precisamente al secondo turno contro Marina Bassols. Ha concesso appena diciassette giochi nei quattro turni finali, una delle performance più dominanti registrate nell’Era Open. Questa vittoria la consacra come la quarta delle campionesse russe a trionfare al Roland Garros, dopo Anastasia Myskina, Svetlana Kuznetsova e Maria Sharapova.