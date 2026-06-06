George Russell ha espresso frustrazione e perplessità dopo il sesto posto nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il pilota Mercedes non riesce a spiegare la sua perdita di ritmo, ritrovandosi a quasi quattro decimi dal compagno Kimi Antonelli, che ha conquistato una brillante pole position. "Non so davvero cosa stia succedendo", ha dichiarato Russell, ammettendo che "le ultime tre gare sono state un disastro" e di non avere risposte per il calo di prestazioni.

Il confronto con Kimi Antonelli

Il duello interno con Antonelli si intensifica. L'italiano ha strappato la pole superando Max Verstappen per meno di mezzo decimo.

Russell si trova ora a 43 punti di distacco in classifica generale, un divario significativo considerando che era il favorito per il titolo a inizio stagione dopo la vittoria a Melbourne.

Russell ha suggerito una differenza di stile di guida tra i due, che ora sembra favorire Antonelli. Non capisce perché fosse così competitivo a inizio stagione e ora in difficoltà. Dai dati emerge come il suo stile impatti sulle gomme: Antonelli riesce a portarle nella finestra giusta, trovando bilanciamento e ritmo più facili. "Non so perché sia così", ha concluso Russell.

La difficile stagione di Russell

Dopo la vittoria in Australia, la stagione di Russell ha subito battute d'arresto. Un problema meccanico in Q3 a Shanghai ha favorito Antonelli, vincitore anche in Giappone e a Miami.

In Canada, Russell si è ritirato dalla testa dopo aver vinto la Sprint. L’ultimo podio di Russell risale alla Cina, mentre Antonelli sfrutta al meglio le nuove monoposto 2026, più agili e sensibili al suo stile.

Il team Mercedes, che ha interpretato al meglio il cambio regolamentare, si trova a gestire un intenso duello interno che potrebbe rivelarsi decisivo per il campionato. Con Antonelli in costante crescita e Russell impegnato nella ricerca di soluzioni per ritrovare la sua competitività, la sfida si preannuncia avvincente.