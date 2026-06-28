George Russell ha ritrovato il sapore della vittoria nel Gran Premio d'Austria, mettendo fine a un periodo difficile che lo aveva visto lontano dal gradino più alto del podio. Il pilota britannico, inizialmente indicato come favorito per il campionato mondiale, aveva iniziato la stagione in modo promettente, conquistando la gara inaugurale in Australia partendo dalla pole position. Tuttavia, da quel momento, aveva affrontato una serie di appuntamenti complessi e prestazioni altalenanti.

Al termine della corsa al Red Bull Ring, Russell ha manifestato un palpabile senso di sollievo per il ritorno al successo, pur mantenendo un atteggiamento pragmatico riguardo al prosieguo della stagione.

"È passato davvero tanto tempo, a essere onesti", ha dichiarato Russell dopo aver ottenuto la sua seconda vittoria dell'anno. "Sono stati un paio di mesi difficili, con gare in cui sembrava che tutto andasse storto e altre con prestazioni non all'altezza delle aspettative. Ovviamente, ho un compagno di squadra incredibile accanto a me che, settimana dopo settimana, offre prestazioni spettacolari. Quindi, arrivando in Canada e poi a Barcellona da un momento di grande difficoltà, ho dovuto dimostrare molta resilienza per tornare a esprimermi su alti livelli. Ottenere le ultime due pole position e la vittoria qui – specialmente su una pista che non ritengo particolarmente adatta a me – mi rende davvero, davvero orgoglioso."

La sfida interna con Kimi Antonelli

Il percorso di Russell in questa stagione è stato profondamente influenzato dalla rapida crescita del compagno di squadra Kimi Antonelli.

Dopo una preparazione pre-stagionale frammentata, Antonelli ha rapidamente raggiunto un livello di competitività elevato, diventando un punto di riferimento. Russell stesso ha riconosciuto il valore delle performance di Antonelli, sottolineando come il confronto interno abbia rappresentato sia una motivazione sia una difficoltà aggiuntiva nel mantenere la leadership in classifica.

Nonostante il trionfo in Austria, Russell ha ammesso che un singolo successo non è sufficiente a risolvere tutte le problematiche emerse finora. "Ho cercato di analizzare come fossi finito così distante da Antonelli in classifica, ma so già che una vittoria non risolve tutti i miei problemi", ha spiegato il pilota Mercedes, mostrando una chiara consapevolezza delle sfide che lo attendono nelle prossime gare e della necessità di una maggiore costanza.

Prospettive per il prosieguo della stagione

Guardando al futuro, Russell rimane focalizzato sugli obiettivi a lungo termine e sull'esigenza di mantenere un'elevata costanza nei risultati. Il ritorno alla vittoria rappresenta indubbiamente un segnale positivo e un'iniezione di fiducia, ma il britannico è consapevole che la concorrenza, sia interna che esterna, rimarrà estremamente agguerrita. Sarà fondamentale continuare a lavorare con determinazione per rimanere in corsa per il titolo mondiale.

Il contesto di questo campionato, caratterizzato da una forte competitività tra i piloti Mercedes e dalla notevole ascesa di Antonelli, rende la seconda parte della stagione particolarmente interessante e ricca di potenziali nuovi sviluppi.