Simone Faggioli ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Coppa Paolino Teodori, conquistando la sua quindicesima vittoria assoluta. Il pilota fiorentino si è imposto con autorità in entrambe le salite della 65ᵃ edizione della prestigiosa cronoscalata di Ascoli Piceno, un evento cruciale valido come quarto appuntamento del Campionato Italiano Supersalita e sesto round del FIA European Hill Climb Championship.

La Dominanza di Faggioli e i Tempi Record

Il portacolori della Best Lap ha dimostrato una superiorità inequivocabile, siglando una doppietta netta che ha lasciato la concorrenza a distanza.

Faggioli ha fermato il cronometro con tempi eccezionali: 2’11"82 nella prima manche e un ancora più rapido 2’11"34 nella seconda. Queste prestazioni si sono rivelate irraggiungibili per gli avversari, consolidando la sua leadership. "Vittoria importante per tornare nel migliore modo nel Campionato Italiano dopo la parentesi americana un po’ avara", ha commentato un soddisfatto Faggioli, sottolineando l'importanza di questo successo per il prosieguo della stagione.

Il Podio Generale e le Classifiche Tricolori

Sul secondo gradino del podio, alle spalle dell'inarrestabile Faggioli, si è piazzato Stefano Di Fulvio. Il terzo posto è stato conquistato da Christian Merli, un risultato che gli ha permesso di mantenere salda la leadership continentale nel campionato europeo.

Il podio assoluto della 65ᵃ Coppa Paolino Teodori è stato interamente monopolizzato dalle performanti vetture Nova Proto, a testimonianza della loro efficacia. Per quanto riguarda la classifica tricolore ACI Sport, la terza posizione è stata appannaggio di Luigi Fazzino a bordo della sua Osella PA 30, seguito da Francesco Conticelli su Nova Proto NP 01, che ha mostrato grande determinazione.

La giornata di gara ha visto anche altri protagonisti emergere nelle rispettive categorie. Mirko Torsellini, reduce da un recente successo a Trento, ha concluso al quinto posto nella classifica Supersalita, precedendo Samuele Cassibba. Settimo posto per Achille Lombardi, mentre l'ottava posizione è andata a Franco Caruso.

Un risultato degno di nota è stato quello di Andrea Di Caro, che ha ottenuto la sua ventunesima vittoria consecutiva tra le sportscar Motori Moto, un'impresa che evidenzia la sua costanza e abilità. Nel gruppo CN, il trionfo è andato ad Alberto Sacarfone su Osella PA 21, mentre Manuel Dondi ha brillato nel gruppo E2SH al volante della sua Fiat X1/9. La categoria GT ha visto una doppietta di Lucio Peruggini su Ferrari 296, con Giuseppe D’Angelo secondo su 488 Challenge Evo e Marco Iacoangeli terzo su BMW Z4. Infine, in TCR ha prevalso Luca Tosini su Audi RS3, e nel gruppo DSG si è imposta Selina Prantl su Volkswagen Golf, completando un quadro di gare avvincenti e ricche di emozioni.

Il Percorso Storico della Cronoscalata di Ascoli

La Coppa Paolino Teodori, giunta alla sua 65ᵃ edizione, si conferma un appuntamento imperdibile nel calendario delle cronoscalate. La gara si snoda lungo un suggestivo tracciato di 5.031 metri che da Colle San Marco conduce a San Giacomo, caratterizzato da un dislivello di 370 metri. Questa competizione è riconosciuta per la sua importanza, essendo valida sia per il Campionato Italiano Supersalita che per il prestigioso FIA European Hill Climb Championship, attirando così i migliori specialisti della disciplina. Simone Faggioli, con le sue quindici vittorie assolute nella gara ascolana, si conferma non solo un partecipante, ma un vero e proprio pilota di riferimento e una leggenda vivente di questa specialità, continuando a lasciare un segno indelebile nella storia della competizione.