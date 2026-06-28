L'erba più prestigiosa del mondo è pronta a ospitare una sfida affascinante nel tabellone principale di Wimbledon. Denis Shapovalov e Pablo Carreno-Busta si affronteranno in un incontro valido per il primo turno del torneo londinese. Il match è in programma per lunedì 29 giugno, con inizio previsto per le ore 10:00. In palio non c'è solo il passaggio al turno successivo in uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica, ma anche la possibilità per entrambi di trovare conferme importanti: per Shapovalov si tratta di dare continuità al suo gioco su una superficie che ama, mentre per Carreno-Busta l'obiettivo è invertire un trend negativo e dimostrare di poter essere competitivo anche sui campi veloci del Regno Unito.

Shapovalov favorito sull'erba: le quote

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un chiaro favorito per la vittoria finale. Sia 10Bet che Betfair quotano un successo di Denis Shapovalov a 1.28 e 1.29 rispettivamente, mentre una vittoria di Pablo Carreno-Busta è data a 3.50 da entrambe le agenzie. Questa netta differenza nelle probabilità riflette diversi fattori chiave. Innanzitutto, lo stile di gioco del canadese, basato su un servizio potente e colpi piatti e aggressivi, si adatta molto meglio alla superficie rapida dell'erba rispetto al gioco più metodico e basato sulla regolarità da fondocampo dello spagnolo. Inoltre, lo stato di forma recente e la posizione in classifica pendono a favore di Shapovalov, che sull'erba ha spesso ottenuto risultati di prestigio.

Il pronostico è quindi sbilanciato verso il tennista nordamericano, considerato ampiamente più a suo agio in queste condizioni di gioco.

Il confronto tecnico: statistiche a confronto

Denis Shapovalov ha giocato il suo ultimo match sull'erba di Londra, uscendo sconfitto contro Alex De Minaur. Le statistiche di quella partita rivelano il DNA del suo tennis: tanto potenziale ma anche tanti rischi. A fronte di 7 ace, spiccano ben 9 doppi falli, sintomo di un servizio che cerca la potenza ma che a volte perde di controllo. La percentuale di punti vinti con la seconda di servizio è stata particolarmente bassa (32%), un dato che Carreno-Busta potrebbe cercare di sfruttare. Il bilancio tra vincenti (16) ed errori non forzati (29) è un altro indicatore della sua tendenza a un gioco ad alto rischio che, se non calibrato, può diventare controproducente.

Dall'altra parte della rete, Pablo Carreno-Busta arriva a Wimbledon dopo una durissima battaglia sulla terra rossa del Roland Garros, persa al quinto set contro Rafael Jodar. Quel match ha messo in luce la sua grande tenacia ma anche alcune difficoltà. Con 60 errori non forzati a fronte di 38 vincenti, lo spagnolo ha mostrato di non essere nel suo momento più brillante. La sua percentuale di conversione delle palle break (4 su 14) è stata bassa, un segnale di scarsa lucidità nei momenti decisivi. Il passaggio dalla lenta terra parigina alla velocissima erba londinese rappresenta un'incognita notevole: la sua preparazione per questa superficie è stata minima e dovrà adattare rapidamente il suo gioco per non essere travolto dalla potenza dell'avversario.

Ranking e precedenti: Shapovalov avanti

La classifica ATP attuale fornisce un'ulteriore fotografia del momento vissuto dai due atleti. Denis Shapovalov occupa la posizione numero 41 del ranking mondiale, con un movimento stabile rispetto alle settimane precedenti. Questo lo consolida come un giocatore di alto livello, capace di mantenere una posizione di tutto rispetto nel circuito. Al contrario, Pablo Carreno-Busta si trova al numero 71, con un ranking in discesa. Questo calo testimonia un periodo complicato per lo spagnolo, che sta faticando a trovare continuità di risultati e a esprimersi ai livelli che in passato gli avevano permesso di entrare nella Top 10. Il divario di 30 posizioni, unito alla superficie di gioco, non fa che rafforzare l'idea di un match in cui il canadese parte con tutti i favori del pronostico, mentre per lo spagnolo si prospetta una sfida in salita.

La partita si configurerà quindi come un classico confronto di stili, dove la potenza esplosiva e il tennis verticale di Shapovalov si scontreranno con la solidità e la costruzione da fondocampo di Carreno-Busta. La vera chiave dell'incontro sarà nella capacità del canadese di tenere a bada il numero di errori non forzati e di non concedere troppe seconde di servizio. Se riuscirà a imporre il suo ritmo aggressivo fin dalle prime battute, sfruttando una superficie che esalta le sue migliori qualità, per lo spagnolo diventerà estremamente difficile arginare la sua spinta e costruire il proprio gioco.