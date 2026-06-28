L'erba sacra di Wimbledon si prepara a ospitare una sfida che, sulla carta, appare segnata: il francese Alexandre Muller affronta lo statunitense Tommy Paul in un match valido per il prestigioso torneo londinese. La partita è in programma per lunedì 29 giugno, con inizio previsto per le ore 11:30. Ci troviamo nel cuore del tempio del tennis, l'All England Club di Londra, dove i due giocatori si contenderanno l'accesso al turno successivo di uno dei quattro tornei del Grande Slam. Le premesse e lo stato di forma dei contendenti dipingono un quadro a tinte molto diverse, con un chiaro favorito e un outsider chiamato a un'impresa quasi impossibile.

Paul nettamente favorito: le quote lo confermano

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un verdetto quasi unanime e schiacciante. La vittoria di Tommy Paul è considerata un evento quasi scontato. 10Bet quota il successo dello statunitense a 1.01, mentre un'eventuale vittoria di Alexandre Muller è pagata 19.00. La musica non cambia su Betfair, che offre l'americano a 1.02 e il francese a 13.00. Queste cifre non lasciano spazio a interpretazioni: Paul non è solo il favorito, ma è visto come il dominatore assoluto del match. Qualsiasi risultato diverso da una sua vittoria netta rappresenterebbe una delle più grandi sorprese del torneo. Il pronostico pende interamente dalla parte del giocatore americano, con buone probabilità che il match si concluda rapidamente e in suo favore, forse anche in tre set, data la superiorità tecnica e la maggiore affinità con la superficie.

Paul in grande forma, Muller in difficoltà

Lo stato di forma dei due atleti, confermato dalle statistiche recenti, amplifica ulteriormente la differenza evidenziata dalle quote. Tommy Paul si presenta a Wimbledon forte di una condizione eccellente sull'erba, come dimostra la sua ultima partita all'ATP di Londra. Nella semifinale vinta contro Ugo Humbert per 6-3, 6-3, lo statunitense ha mostrato un tennis solido e incisivo. Le sue statistiche sono impeccabili: pur senza un numero esorbitante di aces (3), ha messo a segno lo 0 nella casella dei doppi falli, un segnale di grande sicurezza al servizio. Con un 60% di prime palle in campo, ha vinto il 75% dei punti, costruendo una base solida per i suoi turni di battuta.

Ma è stata la sua efficacia in risposta e nei momenti cruciali a fare la differenza: ha convertito 4 delle 6 palle break a sua disposizione, dimostrando un cinismo letale. Complessivamente, ha vinto il 54% dei punti totali, dominando gli scambi e mantenendo il controllo del gioco dall'inizio alla fine.

Dall'altra parte della rete, Alexandre Muller arriva da un periodo complicato e da una superficie completamente diversa. Il suo ultimo incontro registrato è la partita del primo turno al Roland Garros, sulla terra battuta di Parigi, contro Stefanos Tsitsipas. Un match che il francese non è riuscito a concludere, ritirandosi sul punteggio di 2-6, 0-3. I numeri di quella partita sono preoccupanti: solo 2 aces a fronte di 2 doppi falli, una bassa percentuale di prime di servizio (56%) e, soprattutto, una scarsa resa sia sulla prima (50% di punti vinti) che sulla seconda (appena il 19%).

Muller ha concesso ben 11 palle break in poco più di un set, riuscendo a salvarne 6, ma subendo costantemente la pressione dell'avversario. Il passaggio dalla terra rossa, dove era in evidente difficoltà, all'erba veloce di Wimbledon, che richiede un servizio potente e preciso, si preannuncia come uno scoglio quasi insormontabile per il francese.

Ranking e precedenti: un divario netto

La classifica mondiale ATP cristallizza la distanza tra i due giocatori. Tommy Paul occupa attualmente la posizione numero 24 del ranking, con un movimento in crescita che testimonia il suo ottimo momento di forma e la sua consolidata presenza nell'élite del tennis mondiale. Con 1925 punti, è un giocatore abituato a calcare i palcoscenici più importanti e ad affrontare avversari di altissimo livello.

Alexandre Muller, invece, si trova alla posizione numero 125, con 494 punti e un ranking stabile. Una differenza di oltre cento posizioni che riflette non solo un divario tecnico, ma anche di esperienza e abitudine a giocare partite di questa caratura, specialmente in un torneo del Grande Slam. Non risultano precedenti ufficiali tra i due tennisti; questa sarà la prima volta che si affronteranno nel circuito maggiore. Le condizioni generali, la superficie, la forma e il ranking indicano una direzione ben precisa per l'esito del match.

La sfida per Alexandre Muller sarà dunque quella di tentare di sovvertire un pronostico che appare già scritto, cercando di adattare il più rapidamente possibile il suo gioco alle insidie dei prati londinesi.

Per il francese sarà fondamentale servire con percentuali altissime e sperare in una giornata negativa dell'avversario, cercando di allungare gli scambi per non finire subito sotto il martello del potente gioco da fondo di Paul. Per lo statunitense, invece, l'obiettivo sarà imporre fin da subito il proprio ritmo, sfruttando la sua superiorità al servizio e la sua aggressività per chiudere la pratica senza inutili dispendi di energie e continuare la sua corsa nel prestigioso torneo di Wimbledon.