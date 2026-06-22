Un'ondata di entusiasmo ha travolto New York, dove i tifosi della Norvegia hanno letteralmente tinto di rosso Times Square. In attesa dell'importante sfida contro il Senegal al MetLife Stadium, i supporter scandinavi hanno dato vita a una spettacolare e coinvolgente “remata vichinga”, un'esibizione collettiva che ha catturato l'attenzione di passanti e curiosi.

La celebrazione non si è limitata alla celebre piazza; l'atmosfera festosa e contagiosa si è estesa anche ai vagoni della metropolitana, trasformando ogni angolo della città in un palcoscenico improvvisato per l'energia dei tifosi norvegesi.

La loro presenza massiccia ha animato Times Square con canti e movimenti sincronizzati, richiamando l'immagine iconica dei vichinghi in mare.

L'energia dei tifosi norvegesi a New York

I protagonisti indiscussi di questa vibrante manifestazione sono stati i tifosi norvegesi, giunti in gran numero a Times Square. Con le loro magliette rosse, hanno creato un vero e proprio mare di colore, trasformando la piazza in un epicentro di festa e passione sportiva. La “remata vichinga”, eseguita con precisione e grande partecipazione, è diventata il simbolo di questa invasione pacifica e gioiosa. L'evento si è svolto in diverse aree di New York, culminando nei pressi del MetLife Stadium, dove la nazionale norvegese si appresta ad affrontare il Senegal.

La sfida contro il Senegal e le parole del portiere

Questa imponente dimostrazione di supporto si inserisce nel contesto della prossima partita che vedrà la Norvegia confrontarsi con il Senegal. La gara, attesa con grande fermento, si terrà al MetLife Stadium. Il portiere di riserva della nazionale senegalese, Mory Diaw, ha commentato la forza degli avversari con parole significative: “Sì, hanno Haaland, ma non solo. Sta a noi prepararci contro la Norvegia”. Questa dichiarazione evidenzia la consapevolezza della squadra africana non solo della presenza della stella Erling Haaland, ma anche della forza e coesione dell'intero collettivo norvegese, un aspetto che i tifosi hanno saputo ben rappresentare con la loro energia.

Un fenomeno globale: l'entusiasmo dei Mondiali 2026

Il fenomeno della “remata vichinga” a New York ha generato un notevole interesse, estendendosi ben oltre i confini statunitensi. L'energia dei tifosi norvegesi ha letteralmente bloccato Times Square, creando un vero e proprio “Viking frenzy” che ha trasformato la celebre piazza in un palcoscenico improvvisato per la cultura dei supporter. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di entusiasmo globale per i Mondiali 2026. Le tifoserie di tutto il mondo stanno portando le proprie tradizioni e il proprio calore nelle principali città ospitanti, contribuendo a creare un clima festoso, internazionale e indimenticabile, che celebra lo spirito del calcio e la passione dei suoi seguaci.