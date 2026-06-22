Il tennis internazionale si appresta a vivere un momento storico con il debutto dell’Ultimate Tennis Showdown (UTS) in Sud America. La vibrante città di Rio de Janeiro ospiterà questa attesissima tappa dal 16 al 18 luglio, trasformando l’iconico Maracanãzinho, con i suoi 11.000 posti, nel palcoscenico di un evento tennistico senza precedenti. Il protagonista più atteso di questo storico esordio è il giovane talento di casa, João Fonseca, che farà il suo debutto nel format UTS proprio davanti al suo appassionato pubblico brasiliano.

Fonseca, noto nel circuito con il soprannome di “The Rocket”, ha espresso grande entusiasmo per l’opportunità di giocare in casa: “Non vedo l’ora di giocare davanti al mio pubblico di casa.

L’atmosfera [in Francia] sembrava fantastica e sono sicuro che i brasiliani ameranno questo format UTS”. Il torneo, ideato da Patrick Mouratoglou, si distingue per un regolamento innovativo e un ritmo di gioco accelerato, caratterizzato da quarti da otto minuti, singolo servizio e l’introduzione di carte bonus, tutti elementi pensati per rendere ogni match più dinamico e coinvolgente.

Le stelle internazionali sul campo di Rio

Il tabellone dell’UTS Rio, oltre a Fonseca, vedrà la partecipazione di altri sette giocatori di calibro internazionale. Tra i nomi già confermati spiccano l’australiano Nick Kyrgios, l’argentino Francisco Cerundolo, il britannico Cameron Norrie e il francese Ugo Humbert. Questi atleti, riconoscibili anche per i loro distintivi soprannomi nel circuito UTS — “King Kyrgios”, “El Cannon” (Cerundolo), “Noz Dog” (Norrie) e “The Commander” (Humbert) — si contenderanno un montepremi complessivo di oltre 1,2 milioni di dollari, di cui 400.000 dollari saranno destinati al vincitore del torneo.

Questa tappa brasiliana rappresenta la diciottesima edizione dell’UTS, una manifestazione nata a Nizza nel 2020 e che continua la sua espansione globale. Attualmente, tre posti nel tabellone rimangono ancora da assegnare, alimentando l’attesa per la composizione completa del roster. La prevendita dei biglietti sarà presto disponibile, con una forte domanda prevista da parte degli appassionati locali desiderosi di assistere a questo spettacolo.

I profili dei campioni attesi

Tra i partecipanti già annunciati, diversi atleti vantano un curriculum di rilievo. Cameron Norrie, attuale numero 24 ATP, ha già raggiunto la Top 10 mondiale e ha conquistato titoli importanti come il Masters 1000 di Indian Wells e il Rio Open.

Ugo Humbert, specialista delle superfici dure indoor, si presenta per la prima volta in Brasile dopo aver raggiunto la finale a UTS Francoforte 2024. Francisco Cerundolo, numero 19 ATP, è il tennista sudamericano con la migliore classifica e sta vivendo una delle stagioni più brillanti della sua carriera. Infine, Nick Kyrgios, ex numero 13 del mondo e finalista a Wimbledon 2022, farà il suo atteso ritorno in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni nel 2025, promettendo di portare il suo stile unico e spettacolare a Rio.

L’evento sarà trasmesso in Brasile da Grupo Globo, garantendo un’ampia copertura per tutti gli appassionati. L’UTS Rio si preannuncia come un appuntamento imperdibile, capace di combinare l’emozione del tennis di alto livello con un format innovativo e altamente coinvolgente, pensato per catturare l'attenzione di un pubblico vasto e diversificato.