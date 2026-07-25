Il pilota Kimi Antonelli ha ricevuto una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria. La sanzione è stata imposta per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla, esposta per un testacoda di Max Verstappen nell'ultima curva durante la Q3 delle qualifiche.

Antonelli, pur qualificatosi quarto, ha migliorato il giro passando l'incidente. L'analisi telemetrica ha mostrato una riduzione di velocità minima e breve, nonostante avesse sollevato l'acceleratore prima. I commissari hanno verificato la sua dichiarazione di aver sollevato il piede dall'acceleratore prima, ma la velocità della vettura al passaggio dell'incidente di Verstappen era leggermente superiore, con una riduzione di velocità durata molto poco.

Le motivazioni della penalità

I commissari hanno evidenziato che il tempo nel mini-settore interessato è stato solo di 0,03 secondi più lento del miglior tempo di Antonelli. Pur essendo entrato nel settore della bandiera gialla a 14 km/h in meno, il pilota è transitato davanti all'incidente a 3 km/h in più rispetto al giro precedente, per minore applicazione dei freni. La riduzione di velocità nel mini-settore è risultata inferiore all'1%. Hanno ritenuto l'episodio diverso da altri casi senza ulteriori misure, poiché non c'è stata una significativa differenza di velocità nel mini-settore rispetto al tempo più veloce del pilota in circostanze simili.

La penalità raccomandata era di cinque posizioni, ma i commissari hanno applicato una sanzione inferiore.

Hanno considerato che Antonelli ha comunque ridotto la velocità, seppur insufficiente e non sostenuta, e che aveva poco tempo e spazio per reagire. Di conseguenza, Antonelli partirà dalla settima posizione. Oscar Piastri e Max Verstappen avanzano in seconda fila, con George Russell in sesta, tra Hamilton e Antonelli.

Impatto sulla griglia e altri provvedimenti

La penalità di Antonelli si aggiunge a quella di Lewis Hamilton, retrocesso dal secondo al quinto posto per aver ostacolato Oscar Piastri al termine della Q3, rimescolando le prime posizioni. Antonelli ha anche ricevuto un avvertimento per aver guidato inutilmente lentamente durante un giro di rientro. Tali provvedimenti sottolineano l'attenzione della direzione gara nel far rispettare le regole di sicurezza, in particolare in presenza di bandiere gialle, e l'importanza di una reazione tempestiva e significativa dei piloti in situazioni di pericolo in pista.