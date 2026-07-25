Lando Norris ha conquistato la pole position al Gran Premio d'Ungheria, interrompendo il dominio Mercedes nelle qualifiche stagionali. Sull'Hungaroring, il campione del mondo ha ottenuto la sua prima pole dell'anno in Q3 (1’17’’207). "Sono molto felice di essere tornato in vetta", ha dichiarato Norris, grazie agli aggiornamenti McLaren.

Penalità hanno alterato la griglia. Lewis Hamilton, inizialmente secondo (a soli 12 millesimi da Norris), è stato retrocesso di tre posizioni per non aver rallentato a sufficienza con bandiera gialla. "Non intenzionale", ha spiegato Hamilton, non avvertito dal team.

Anche Kimi Antonelli (quarto) ha subito tre posizioni di penalità per ostacolo a Oscar Piastri in curva 1, partirà settimo affiancando Isack Hadjar.

Leclerc in prima fila, Piastri e Verstappen avanzano

Le sanzioni a Hamilton e Antonelli hanno promosso Charles Leclerc in prima fila; Oscar Piastri e Max Verstappen avanzano in seconda. Leclerc ha ammesso difficoltà: "Bel cambio di vento, gran fatica in curva 1 e 12. Sul secondo run in Q3 mi è mancato grip al posteriore". Nonostante le sfide, il passo Ferrari sembra promettente, puntando al podio.

Qualifiche con 52 gradi pista. Ferrari ha usato gomme medie, la maggior parte morbide. Hamilton aveva segnato il miglior tempo (1’18’’730), ma il giro di Leclerc annullato per limiti pista.

L'Aston Martin ha visto Alonso accedere alla Q2 per la prima volta in stagione, sebbene le vetture restino lontane dalla top 10.

La McLaren interrompe il dominio Mercedes

Questa è la seconda pole di Norris all'Hungaroring (17ª in carriera) e la prima stagionale per la McLaren. Il risultato evidenzia la crescita del team grazie agli aggiornamenti introdotti dopo Miami e Canada. Il successo interrompe le pole Mercedes 2026 e conferma la competitività di Woking.