George Russell scenderà in pista nel Gran Premio d'Ungheria con una nuova power unit, una decisione resasi necessaria a seguito di una perdita d'acqua che lo ha costretto a fermare la sua monoposto al termine delle sessioni di qualifica. Il pilota Mercedes, infatti, è stato invitato dal team a interrompere la marcia dopo l'ultimo tentativo in Q3, non appena è stato rilevato del liquido sotto la vettura. La scuderia ha successivamente confermato l'installazione di un'unità motrice di specifica identica a quella precedente, rientrante pienamente nella dotazione stagionale concessa a Russell, scongiurando così l'applicazione di qualsiasi penalità in griglia di partenza.

Un portavoce del team ha dettagliato l'accaduto, spiegando: “Durante l'ultimo giro di George in Q3, abbiamo rilevato una perdita di pressione dell'acqua sulla sua vettura e gli abbiamo chiesto di fermarsi per precauzione una volta completato il giro. Abbiamo quindi deciso di cambiare la sua power unit in vista della gara, passando alla quarta unità della stagione e restando così all'interno della dotazione prevista”. Russell, che prenderà il via dalla settima posizione, ha raccontato come la perdita d'acqua abbia significativamente compromesso il grip al posteriore: “Ho preso un dosso in Curva 4… improvvisamente il giro non è più stato lo stesso… la temperatura delle gomme posteriori si è abbassata molto”.

Il pilota ha inoltre aggiunto che, sebbene un piazzamento tra i primi tre fosse improbabile, senza il problema avrebbe potuto guadagnare qualche posizione in più.

Le aspettative per la gara

Nonostante la battuta d'arresto subita il sabato, Russell ha espresso fiducia riguardo al passo gara della sua Mercedes. Dopo la seconda sessione di prove libere, il team aveva stimato un distacco di circa sette decimi in qualifica rispetto ai migliori, ma aveva anche evidenziato di essere stato il più veloce sulla distanza di gara. Secondo le analisi di Russell, il problema riscontrato durante le qualifiche sarebbe da attribuire maggiormente alle gomme piuttosto che a un difetto intrinseco della vettura.

Regolamento e sostituzione della power unit

La sostituzione della power unit senza incorrere in penalità è una procedura consentita quando il nuovo componente rientra nel numero massimo stagionale previsto dal regolamento. Nel caso specifico di Russell, la nuova unità è la quarta della stagione, rendendo l'intervento perfettamente regolare e senza alcuna ripercussione sulla sua posizione di partenza. Questo tipo di operazione, sebbene complessa, si rivela cruciale per assicurare l'affidabilità e la sicurezza della vettura durante la gara, specialmente in presenza di segnali di anomalie come quelli emersi nel corso delle qualifiche.