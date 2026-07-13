L'Argentina si appresta a scendere in campo per la semifinale del Mondiale 2026 contro l'Inghilterra con una scelta che risuona profondamente con la sua gloriosa tradizione calcistica. La squadra indosserà la maglia alternativa blu, una decisione che non è affatto casuale. Si tratta di un esplicito e potente richiamo alla storica vittoria del 1986, quando l'Albiceleste, sotto la guida dell'allora CT Bilardo, superò gli inglesi nei quarti di finale in Messico, sfoggiando proprio quella stessa divisa. Un omaggio al passato che accompagna l'attuale capitano, Lionel Messi, nella sua ricerca della gloria finale in questo prestigioso torneo.

La scelta della maglia blu e il contesto della semifinale

La Selección argentina affronterà l'Inghilterra in una delle partite più attese del torneo, la semifinale del Mondiale 2026. In questa occasione, vestirà la maglia alternativa blu, come stabilito dal regolamento della FIFA, che la designa come "squadra ospite" per l'incontro. Tuttavia, la scelta di questa particolare divisa va ben oltre la semplice osservanza delle norme. È un gesto carico di significato, un tributo alla maglia indossata nella memorabile vittoria del 1986. Quell'anno, l'Argentina sconfisse l'Inghilterra per 2-1 in un match entrato nella leggenda, grazie a due gesti iconici di Diego Armando Maradona: la celebre "Mano de Dios" e il sublime "Gol del Secolo".

Un simbolo intriso di storia e passione calcistica

La maglia blu non rappresenta per l'Argentina una mera alternativa cromatica, ma si erge a vero e proprio simbolo intriso di storia e di profonda passione calcistica. Questa divisa ha accompagnato la nazionale in due dei suoi successi più memorabili contro l'Inghilterra: non solo nella storica partita del 1986, ma anche nell'incontro del 1998. La sua riproposizione per la semifinale del Mondiale 2026 è un gesto di forte continuità, mirato a evocare quei momenti epici che hanno scolpito il nome dell'Argentina negli annali del calcio mondiale. L'obiettivo è infondere nella squadra attuale la stessa determinazione e lo spirito vincente del passato.

Il legame emotivo tra il passato glorioso e il presente

La genesi della maglia blu è essa stessa parte della leggenda. Fu una scelta quasi improvvisata, decisa in fretta dall'allora commissario tecnico Bilardo poco prima del decisivo match del 1986. Nonostante ciò, divenne rapidamente un'icona, legata indissolubilmente ai due gol leggendari di Maradona che segnarono quella partita. Oggi, la AFA ha formalmente inoltrato la richiesta alla FIFA per poter utilizzare nuovamente questa divisa, ottenendo il pieno via libera. Questa decisione si inserisce in un contesto emotivo e simbolico di grande risonanza, che cerca di unire il glorioso passato della nazionale argentina con le attuali ambizioni, alimentando la speranza di raggiungere la tanto agognata finale del Mondiale e, per Messi, di conquistare la sua definitiva consacrazione.