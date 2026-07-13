La Giunta del Coni si riunirà al Foro Italico per affrontare temi cruciali riguardanti la federazione danza sportiva e la Federazione italiana nuoto. La questione della Fidesm è tornata d'attualità dopo le dimissioni di due consigliere, Silvia Stivè ed Elsa Monteleone. Nonostante ciò, la rappresentanza di genere statutaria è mantenuta, evitando un commissariamento d'ufficio. La situazione sarà comunque oggetto di discussione durante la riunione.

Fuori dal palazzo del Coni, un flash mob è stato annunciato per sollecitare una riforma della giustizia sportiva.

L'iniziativa evidenzia l'importanza del tema non solo per le istituzioni sportive, ma anche tra gli operatori del settore e gli appassionati.

Esposto sulla gestione della Federazione nuoto

Tra i punti all'ordine del giorno che la Giunta potrebbe affrontare figura un esposto indirizzato a vari organi di controllo, tra cui la Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio, il Coni, l'Anac, l'Agcm, il Ministro per lo Sport e la Procura Generale dello Sport. L'esposto chiede di accertare presunte irregolarità nella gestione della Federazione italiana nuoto, in particolare per una sospetta violazione del principio di personalità della responsabilità erariale.

L'esposto segnala che una sentenza della Corte dei Conti del 2022 ha condannato personalmente il presidente della Fin, Paolo Barelli, al risarcimento di 495.587 euro per danno erariale.

Nel 2023, tuttavia, la Fin avrebbe disposto il pagamento della somma, pur non essendo stata parte del giudizio contabile né destinataria della condanna. Gli estensori ipotizzano un possibile conflitto di interessi del presidente Barelli e una potenziale distrazione di fondi federali.

Le Altre Delibere della Giunta Coni

La riunione della Giunta Coni si inserisce in un periodo di intensa attività, avendo recentemente affrontato questioni relative a federazioni come calcio, danza, atletica e cricket. È stata presentata una bozza di revisione della giustizia sportiva, la cui stesura finale attende la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tra le iniziative in programma, il Trofeo Coni in Puglia vedrà per la prima volta la partecipazione del Comitato Italiano Paralimpico, in linea con una costante politica di inclusione.

La Giunta ha inoltre approvato diverse delibere di carattere amministrativo e organizzativo. In queste rientrano la modifica dello statuto, la gestione dei visti per sportivi extracomunitari e l'assegnazione di importanti riconoscimenti come le Palme d'Oro al Merito Tecnico e la Stella d'Argento al Merito Sportivo a tecnici e dirigenti. Questi temi riflettono la complessità e la varietà delle questioni gestite dall'organo di governo dello sport italiano.