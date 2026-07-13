Linda Noskova ha conquistato il titolo di Wimbledon in una storica finale tutta ceca contro Karolina Muchova, disputata al prestigioso All England Club. Il successo ha permesso a entrambe le giocatrici di raggiungere i migliori piazzamenti della loro carriera nel ranking mondiale: Noskova sale di cinque posizioni fino al numero 7, mentre Muchova si attesta al numero 6.

Questo risultato segna un momento significativo per il tennis ceco: è la prima volta che due tenniste della Repubblica Ceca si trovano contemporaneamente nella Top 10 del ranking mondiale dai tempi in cui Muchova e Marketa Vondrousova vi figuravano insieme nel 2024.

L’ascesa di Noskova e Muchova conferma la forza del movimento femminile ceco a livello internazionale.

Movimenti nella Top 10 e la corsa alle Finals

Oltre ai traguardi raggiunti dalle due ceche, il ranking WTA ha visto altri cambiamenti di rilievo dopo Wimbledon. Nella corsa alle Finals di fine anno, Noskova si posiziona al numero 7, mentre Muchova è quarta. In cima a questa classifica provvisoria si trova Mirra Andreeva, che mantiene un vantaggio di 54 punti su Aryna Sabalenka. Elena Rybakina occupa la terza posizione, a poco più di 300 punti dalla vetta.

All'interno della Top 10, Jessica Pegula è tornata al suo miglior ranking in carriera, il numero 3. Coco Gauff, che ha sconfitto Pegula nei quarti di finale, guadagna tre posizioni e sale al numero 4.

Iga Swiatek, uscita al terzo turno nella difesa del titolo di Wimbledon, perde cinque posizioni e scende al numero 8. Amanda Anisimova, finalista lo scorso anno, scivola di tre posti fino al numero 9.

Nuovi ingressi e record nazionali nel ranking

Tra le protagoniste delle nuove classifiche spicca Ashlyn Krueger, originaria di Dallas, che ha compiuto il balzo più significativo tra le prime cento, salendo di 36 posizioni fino al numero 66 dopo aver raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon. Un altro momento storico si registra per la Turchia: Zeynep Sonmez entra per la prima volta nella Top 50, piazzandosi al numero 48 e diventando la prima donna turca a raggiungere questo traguardo. Anche la spagnola Caitlin Quevedo festeggia il suo ingresso nella Top 100, raggiungendo la posizione numero 100.

Questi risultati sottolineano la dinamicità del circuito femminile e la presenza di nuove protagoniste pronte a lasciare il segno nei prossimi appuntamenti internazionali.