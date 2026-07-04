L'erba di Wimbledon si prepara a ospitare una sfida per un posto nei quarti di finale. Felix Auger-Aliassime, numero 4 del mondo, e Alejandro Davidovich Fokina, numero 23, si contenderanno il passaggio del turno. L'incontro, valido per gli ottavi di finale del terzo Slam della stagione, è in programma per domenica 5 luglio, con inizio previsto alle ore 10:00. Il palcoscenico sarà uno dei prestigiosi campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. In palio non c'è solo l'accesso tra i migliori otto del torneo, ma anche la possibilità di consolidare le proprie ambizioni su una superficie che premia il coraggio e la tecnica.

Per il canadese è l'occasione di confermare il suo status di top player, mentre per lo spagnolo rappresenta la chance di un'impresa che potrebbe valere una carriera.

Quote e pronostico: Auger-Aliassime favorito

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un chiaro favorito. Sia 10Bet che Betfair indicano in Felix Auger-Aliassime il giocatore con le maggiori probabilità di vittoria, assegnandogli una quota rispettivamente di 1.50 e 1.53. La vittoria di Alejandro Davidovich Fokina, invece, è quotata a 2.50 da entrambi gli operatori. Questo scarto nelle quote riflette non solo la differenza di ranking tra i due tennisti, ma anche una maggiore attitudine del gioco del canadese alle superfici veloci come l'erba.

Il suo servizio potente e la capacità di chiudere i punti rapidamente sono armi letali a Wimbledon. Tuttavia, le quote per lo spagnolo suggeriscono che non si tratta di un esito scontato; Davidovich Fokina è un avversario imprevedibile e tenace, capace di sovvertire i pronostici grazie alla sua creatività e alla sua grinta. Il pronostico pende dalla parte di Auger-Aliassime, ma l'incontro promette battaglia.

Analisi statistica: i numeri dei due ottavi

Lo stato di forma dei due giocatori, testimoniato dai loro ultimi match, offre spunti di analisi molto interessanti. Felix Auger-Aliassime arriva agli ottavi dopo aver superato Michael Zheng con un netto 3-0, dimostrando una superiorità schiacciante, soprattutto al servizio.

Nonostante una percentuale di prime palle in campo non eccezionale (61%), quando il suo primo colpo è entrato ha lasciato le briciole all'avversario, vincendo un impressionante 91% dei punti. A questo dato si aggiungono 10 ace e una grande freddezza nei momenti importanti, come dimostra il 100% di palle break salvate (2 su 2). Il canadese ha saputo essere aggressivo ma con lucidità, mettendo a referto 38 vincenti a fronte di 27 errori non forzati. La sua efficacia a rete, con il 76% di punti vinti (22 su 29), conferma la sua volontà di accorciare gli scambi e dominare il gioco. Dall'altra parte della rete, Alejandro Davidovich Fokina non è stato da meno nel suo incontro con Marton Fucsovics, vinto anch'esso in tre set.

Lo spagnolo ha brillato per la costanza al servizio, mettendo in campo un ottimo 75% di prime e vincendone l'80%. Anche lui, come il suo prossimo avversario, ha annullato tutte le palle break concesse (4 su 4), dimostrando di essere un lottatore indomito. L'unico neo nella sua prestazione è stato lo scarso cinismo in risposta: ha convertito solo 3 delle 15 occasioni di break avute, una percentuale del 20% che contro un giocatore del calibro di Auger-Aliassime potrebbe rivelarsi fatale. Il bilancio tra vincenti ed errori gratuiti (35 a 27) è molto simile a quello del canadese, a testimonianza di un match che si preannuncia equilibrato e ricco di spettacolo.

Ranking e precedenti: la gerarchia mondiale

La fotografia della classifica mondiale ATP parla chiaro e delinea una gerarchia precisa. Felix Auger-Aliassime si presenta a questo appuntamento da numero 4 del mondo, con un bottino di 4390 punti e una posizione stabile ai vertici del tennis maschile. La sua presenza costante nella top 10 è la testimonianza di una maturità ormai raggiunta. Alejandro Davidovich Fokina, invece, occupa attualmente la 23ª posizione del ranking con 2060 punti. Il suo percorso è in netta ascesa, come indica il movimento "up" registrato dalla sua classifica. Lo spagnolo sta vivendo una fase di grande crescita, consolidandosi come uno dei giocatori più talentuosi e pericolosi al di fuori della cerchia dei primissimi.

Il divario di oltre 2000 punti e quasi venti posizioni nel ranking sottolinea la differenza di esperienza e di status tra i due contendenti. Mentre per Auger-Aliassime raggiungere i quarti di uno Slam è quasi un obbligo dettato dalla classifica, per Davidovich Fokina rappresenterebbe un risultato di prestigio per accelerare ulteriormente la sua scalata verso l'élite del tennis mondiale.

La sfida tra Auger-Aliassime e Davidovich Fokina si preannuncia come un affascinante scontro di stili. Da un lato, la potenza controllata e la solidità tattica del canadese, il cui gioco basato su servizio e dritto si sposa alla perfezione con la velocità dell'erba di Wimbledon. Dall'altro, l'estro, l'imprevedibilità e l'agonismo dello spagnolo, un giocatore capace di infiammare il pubblico con recuperi impossibili, smorzate improvvise e una tenacia fuori dal comune.

Per avere la meglio, Auger-Aliassime dovrà fare affidamento sulle sue armi migliori, cercando di abbreviare gli scambi e di non dare ritmo all'avversario. Davidovich Fokina, invece, avrà il compito di trasformare la partita in una battaglia fisica e mentale, sporcando le geometrie del canadese e sfruttando ogni minima occasione in risposta, un fondamentale dove ha mostrato qualche lacuna nel turno precedente. Il risultato finale dipenderà da chi riuscirà a imporre il proprio tennis e a gestire con maggiore lucidità i momenti cruciali del match.