Il torneo di Wimbledon riafferma con forza il suo profondo e inossidabile legame con la tradizione: il celebre dress code “quasi interamente bianco” si conferma, ancora una volta, una regola imprescindibile per tutti i giocatori. Questa direttiva non solo preserva intatto il fascino storico e l'eleganza che contraddistinguono il prestigioso evento londinese, ma ne sottolinea anche la sua unicità nel panorama sportivo internazionale, rendendo il bianco un vero e proprio protagonista sul campo.

Il rigore del bianco: una tradizione inalterabile

Il codice di abbigliamento imposto da Wimbledon richiede ai tennisti di scendere in campo indossando capi “quasi interamente bianchi”.

Questa norma, applicata con estremo rigore dal momento stesso dell'ingresso sul terreno di gioco, non ammette alcuna deroga per tonalità come il bianco sporco, l'avorio o il panna. Ogni singolo elemento dell'equipaggiamento, dalle scarpe ai polsini, dai berretti ai calzini, deve rispettare scrupolosamente questa direttiva cromatica. L'unica eccezione concessa è un bordo colorato, la cui larghezza non può in alcun modo superare il limite di un centimetro. In caso di violazione di queste ferree disposizioni, l'arbitro è autorizzato a intervenire prontamente, richiedendo al giocatore di provvedere immediatamente al cambio dell'abbigliamento non conforme, a garanzia del mantenimento dello standard richiesto.

Le radici storiche di un'eleganza senza tempo

Questa rigida e iconica tradizione affonda le sue radici nell’epoca vittoriana, un periodo storico in cui l'eleganza, il decoro e il rispetto delle convenzioni sociali erano valori primari. Indossare abiti immacolati era considerato un chiaro segno di status e raffinatezza, un modo per distinguersi. Il bianco, in quel contesto, svolgeva una duplice funzione, sia pratica che sociale: da un lato, aiutava efficacemente a nascondere il sudore, all'epoca ritenuto indecoroso e sconveniente in pubblico; dall'altro, mantenere un capo candido e impeccabile era un'operazione costosa e impegnativa, segnalando così l'appartenenza a una classe agiata e privilegiata.

Il dress code è stato formalizzato nel corso del tempo, evolvendosi fino a diventare oggi un simbolo inequivocabile di eleganza, continuità storica e profondo rispetto per l'istituzione di Wimbledon, un elemento distintivo che ne rafforza l'identità unica nel mondo del tennis.