L'erba di Wimbledon si prepara a ospitare un ottavo di finale che sulla carta presenta un netto divario: Novak Djokovic, veterano e pluricampione, affronterà la sorpresa del torneo, Roman Safiullin. L'incontro è in programma per domenica 5 luglio, con inizio alle ore 10:00, sui prestigiosi campi dell'All England Club. L'obiettivo per entrambi è l'accesso ai quarti di finale, con Djokovic che punta a un ulteriore passo verso la leggenda e Safiullin che cerca l'impresa della vita.

Safiullin contro Djokovic: le quote non lasciano spazio a dubbi

I bookmaker internazionali indicano Novak Djokovic come favorito assoluto.

Le quote riflettono la sua immensa esperienza e il suo dominio sull'erba: 10Bet e Betfair propongono la sua vittoria rispettivamente a 1.14 e 1.17. Roman Safiullin è considerato l'underdog, con una vittoria quotata a 5.00 da entrambi i circuiti. Queste cifre segnalano che un successo del russo sarebbe una delle maggiori sorprese del torneo. Il pronostico pende inequivocabilmente dalla parte del serbo.

Safiullin, il percorso netto. Djokovic, la battaglia vinta

Analizzando il turno precedente, Roman Safiullin ha sconfitto Joao Fonseca in tre set (6-3, 6-3, 6-3). Il russo ha mantenuto il 100% dei propri turni di servizio (14/14), salvando tutte e cinque le palle break concesse. Ha chiuso con l'80% dei punti vinti con la prima di servizio e ha messo a segno 41 vincenti a fronte di 18 errori non forzati.

Particolarmente efficace la sua tattica a rete, con l'82% dei punti vinti (32/39). La sua prestazione è stata pulita e dominante.

Il cammino di Novak Djokovic è stato più tortuoso. Contro Arthur Rinderknech, il serbo ha prevalso in quattro set (7-5, 6-4, 1-6, 7-6). Nonostante un set perso, Djokovic ha messo a segno 15 ace e ha ottenuto un'alta percentuale di punti vinti con la seconda di servizio (67%), dimostrando solidità da fondo campo. La gestione dei momenti cruciali, come i due tie-break vinti, evidenzia la sua esperienza. Con 40 vincenti e 16 errori non forzati, il suo bilancio rimane positivo, sebbene l'incontro sia stato più dispendioso in termini di metri percorsi (2120 contro i 1939 di Safiullin).

Ranking e precedenti: un divario abissale

La differenza tra i due giocatori è marcata anche dalla classifica ATP. Novak Djokovic è numero 8, confermandosi tra l'élite mondiale. Roman Safiullin occupa la posizione numero 132, indicando un giocatore in ascesa che sta vivendo il suo miglior momento. Non risultano precedenti ufficiali tra i due tennisti nel circuito maggiore; si tratterà quindi di un incontro inedito. Questa assenza di confronti diretti aggiunge un elemento di incertezza tattica.

La partita si configura come uno scontro tra esperienza e spensieratezza. Per Safiullin, l'obiettivo sarà servire con alte percentuali, accorciare gli scambi e sfruttare ogni occasione. Per Djokovic, la chiave sarà disinnescare l'aggressività dell'avversario, prolungare gli scambi e imporre il proprio ritmo. Battere Novak Djokovic sull'erba di Wimbledon rimane una delle imprese più ardue del tennis mondiale.