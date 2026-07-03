La Nazionale femminile di pallavolo si appresta a vivere un momento cruciale della sua stagione internazionale. Dopo un’intensa e proficua settimana di preparazione tenutasi a Cervia, la squadra è ora pronta per la partenza alla volta di Hong-Kong. Qui, in un calendario serrato che va dall’8 al 12 luglio, le azzurre saranno impegnate nella terza e ultima settimana della fase a gironi della Volleyball Nations League (VNL), un torneo di prestigio che vede confrontarsi le migliori formazioni mondiali.

Sotto la guida esperta del Commissario Tecnico Julio Velasco, è stata definita la lista delle quattordici atlete convocate.

Si tratta di un gruppo di atlete di altissimo livello, che include il nucleo fondamentale della squadra campione olimpico e del mondo, garantendo così la massima competitività. L’obiettivo primario di questa trasferta in Estremo Oriente è chiaro: conquistare il pass matematico necessario per accedere alle ambite Finals di Macao, l’atto conclusivo della VNL, che si terranno dal 22 al 26 luglio.

Le azzurre arrivano a questa tappa con un eccellente percorso alle spalle. Attualmente, occupano il terzo posto nella classifica generale della VNL, un piazzamento frutto di sei vittorie ottenute su otto incontri disputati finora. Questa posizione non solo testimonia la forza e la coesione del team, ma lo colloca anche in una situazione di vantaggio strategico per il raggiungimento della qualificazione alla fase finale del torneo.

La Kai Tak Arena di Hong-Kong sarà il palcoscenico di quattro sfide impegnative per l’Italia. Le avversarie da affrontare saranno l’Ucraina, il Belgio, il Canada e la Cina. Ogni match rappresenta un banco di prova fondamentale e un’opportunità per accumulare punti preziosi, indispensabili per consolidare la propria posizione e assicurarsi un posto tra le finaliste a Macao.

Le atlete convocate per la VNL a Hong-Kong

Il CT Julio Velasco ha selezionato con cura le quattordici giocatrici che rappresenteranno l’Italia in questa tappa cruciale della Volleyball Nations League. La rosa è composta da un mix di esperienza e talento emergente, pronta a dare il massimo in campo.

Le convocate, suddivise per ruolo, sono:

Palleggiatrici: Carlotta Cambi , Alessia Orro .

, . Schiacciatrici: Stella Nervini , Myriam Sylla , Loveth Omoruyi , Gaia Giovannini .

, , , . Centrali: Denise Meli , Anna Danesi , Linda Nwakalor , Sarah Fahr .

, , , . Opposti: Paola Egonu , Ekaterina Antropova .

, . Liberi: Spirito, Fersino.

Il programma degli incontri della Week 3

Il programma dettagliato delle partite che vedranno protagonista la Nazionale italiana femminile di pallavolo nella tappa di Hong-Kong è il seguente, con orari italiani:

L’ 8 luglio , alle ore 11:00, l’ Italia scenderà in campo per la prima sfida contro l’ Ucraina .

, alle ore 11:00, l’ scenderà in campo per la prima sfida contro l’ . Il 10 luglio , alle 14:30, le azzurre affronteranno il Belgio in un match che si preannuncia combattuto.

, alle 14:30, le affronteranno il in un match che si preannuncia combattuto. L’ 11 luglio , alle 10:30, sarà la volta della sfida contro il Canada .

, alle 10:30, sarà la volta della sfida contro il . Infine, il 12 luglio, alle 14:00, la settimana si concluderà con il prestigioso incontro contro la Cina, padrona di casa.

La corsa verso le Finals di Macao

La Nazionale italiana femminile si presenta a questa fase decisiva della VNL con un percorso solido, costruito sui successi ottenuti nelle precedenti tappe di Brasilia e Pasig City.

Per assicurarsi la qualificazione alle Finals di Macao, la squadra necessita di conquistare un minimo di due vittorie in questa settimana. Raggiungere questo obiettivo significherebbe qualificarsi per la fase finale della Volleyball Nations League per il terzo anno consecutivo, un risultato che sottolinea la continuità e l'alto livello di performance del team nel panorama internazionale della pallavolo.