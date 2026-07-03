Novak Djokovic ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale di Wimbledon, siglando la sua 105ᵃ vittoria sui campi in erba. Questo trionfo lo proietta al turno successivo e gli permette di eguagliare il record maschile di Roger Federer per il maggior numero di successi nel singolare ai Championships. Il campione serbo ha superato Arthur Rinderknech con il punteggio di 7‑5, 6‑4, 1‑6, 7‑6(4), concludendo il match sul Centre Court con un rovescio vincente dopo un doppio tuffo spettacolare a rete.

Un traguardo storico e un bilancio impressionante

Spinto dai potenti colpi di Rinderknech, Djokovic ha risposto con una performance di grande carattere e agilità, culminata nel punto decisivo a rete.

Con questa vittoria, il bilancio personale di Djokovic a Wimbledon si aggiorna a un impressionante 105 vittorie e sole 13 sconfitte. Oltre a pareggiare il primato di Federer per le vittorie maschili nel singolare, Djokovic ha anche eguagliato il numero di presenze agli ottavi di finale, raggiungendo quota 18. Nel computo assoluto delle vittorie ai Championships, la leggenda Martina Navratilova detiene ancora il primato con 120 successi in singolare.

Tra campo e famiglia: le parole di Djokovic

Al termine dell'incontro, un soddisfatto Djokovic ha riflettuto sul suo percorso: “To be able to make history of this sport is a huge honor and privilege… I’m just trying to win that match on a given day.

” La celebrazione non si è limitata al campo da gioco; il tennista ha poi festeggiato con alcuni passi di danza dedicati alla figlia Tara, mostrando il suo lato più giocoso e scherzando: “More than tennis, I hope my dance moves will improve… She didn’t give me a smile in the end. Hopefully I can have many more dances until the end.”

Il prossimo ostacolo verso i quarti di finale

Il percorso di Djokovic a Wimbledon proseguirà con l'incontro contro il qualificato Roman Safiullin. Quest'ultimo ha raggiunto il quarto turno dopo aver superato il giovane brasiliano João Fonseca. Un ulteriore successo in questa fase del torneo permetterà a Djokovic di assicurarsi un ambito posto nei quarti di finale, avvicinandosi al suo obiettivo.