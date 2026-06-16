Dopo aver archiviato la prima tappa di Volleyball Nations League in Brasile, l’Italia femminile è pronta a tornare in campo per la seconda settimana della competizione. Le azzurre guidate dal CT Julio Velasco sono sbarcate nelle Filippine e hanno raggiunto Manila, sede della Pool 5 che prenderà il via mercoledì 17 giugno. Il primo avversario del nuovo appuntamento intercontinentale sarà la Repubblica Ceca, con il match in programma alle ore 10:00 italiane. Per la nazionale azzurra si tratta di una sfida importante per riprendere immediatamente il cammino dopo la positiva esperienza di Brasilia e per accumulare punti preziosi nella corsa verso la qualificazione alle Finals della competizione.

Il match tra Italia e Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Le convocazioni del CT Velasco

Per questa seconda settimana di Volleyball Nations League a Pasig City, il commissario tecnico Julio Velasco ha confermato gran parte del gruppo nella week inaugurale, inserendo però alcune novità significative. In particolare spicca il ritorno di Sarah Fahr tra le centrali, oltre che all’inserimento di Josephina Obossa come opposto e di Ilenia Moro nel ruolo di libero. Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia. Palleggiatrici: Francesca Scola e Carlotta Cambi. Schiacciatrici: Ekaterina Antropova, Loveth Omoruyi, Stella Nervini, Gaia Giovannini.

Centrali: Sarah Fahr, Linda Manfredini, Denise Meli, Linda Nwakalor. Opposti: Merit Adigwe e Josephina Obossa. Liberi: Eleonora Fersino e Ilenia Moro. Un gruppo che continua a mescolare esperienza e gioventù, seguendo il percorso di crescita impostato dal commissario tecnico in vista del resto della stagione.

Il cammino delle azzurre nella prima week

L’Italia arriva nelle Filippine forte delle buone indicazioni raccolte durante la prima settimana di Nations League. A Brasilia le azzurre hanno infatti conquistato tre vittorie in quattro partite, superando Bulgaria, Paesi Bassi e Turchia e dimostrando una qualità di gioco in costante crescita. L’unico stop è arrivato contro il Brasile padrone di casa, vittorioso al tie-break al termine di una sfida molto equilibrata che ha interrotto una straordinaria serie positiva di trentanove successi consecutivi in incontri ufficiali.

Nonostante la sconfitta, la nazionale di Velasco ha confermato di poter competere ad altissimo livello contro le migliori squadre del mondo. La sfida contro la Repubblica Ceca rappresenta ora il primo passo di una settimana particolarmente impegnativa, nella quale le azzurre cercheranno di consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione per la fase finale del torneo.