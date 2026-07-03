La serata di venerdì è stata difficile per i San Diego Padres, sconfitti 12-7 dai Los Angeles Dodgers. La squadra è tornata a un record di parità, inedito da inizio aprile. L'attacco, pur con segnali di vita, è tornato a deludere, tra i peggiori della lega da maggio (wRC+). La rotazione, già fragile, ha mostrato lacune oltre Michael King: Randy Vásquez ha concesso quattro punti in sette valide in tre inning, con ERA 7,98 nelle ultime sette.

Il bilancio da inizio maggio è negativo: 24-32, con differenziale punti che suggerisce situazione peggiore.

I Padres sono a tre partite dai playoff, il divario con i rivali I-5 aumenta. Il presidente AJ Preller, noto per l'aggressività sul mercato, è sotto pressione: nonostante abbia investito molto per una delle squadre più costose, il rendimento attuale non giustifica ulteriori investimenti.

Giocatori chiave

Manny Machado attraversa stagione difficile, con numeri inferiori alle sue medie (strikeout, chase, whiff in aumento). Il suo contratto a lungo termine appare oneroso. Jackson Merrill, giovane talento, ha visto diminuire potenza e aumentare tasso di strikeout. Jake Cronenworth, dopo un rilancio, è in crisi offensiva con medie battuta e slugging molto basse, nonostante contratto pluriennale.

Rotazione e gestione

Randy Vásquez, visto come titolare, ha mostrato i suoi limiti: swingman, non mantiene il livello. La rotazione è priva di alternative affidabili dietro King. AJ Preller, abile nello scovare talenti, vede la costruzione di un progetto sostenibile messa in discussione: scelte su giocatori chiave non pagano, e il club ha scarsa flessibilità finanziaria e poche risorse prospettiche.

Se i Padres scendessero sotto il .500 alla deadline, sarà difficile per Preller giustificare ulteriori acquisti. Serve un reset completo, e le prospettive non sono rosee.

Offensiva debole

La debolezza dell'attacco dei Padres è stata confermata. Nella serie contro i Dodgers, le stelle sono rimaste in ombra, evidenziando come la squadra fatichi a reggere il confronto nei momenti chiave.