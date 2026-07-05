Una giornata speciale ha visto Fabio Cannavaro, leggenda del calcio e campione del mondo 2006, protagonista di un'esperienza unica nella sua città natale, Napoli. L'ex difensore è salito a bordo dell'AC40 del team Luna Rossa, unendosi all'equipaggio per una sessione di allenamento nelle acque partenopee. Questa partecipazione si inserisce nel contesto della preparazione per le regate preliminari dell'America's Cup.

Accolto da Max Sirena, team director di Luna Rossa Prada Pirelli, Cannavaro ha preso parte attivamente alle operazioni di bordo. Per il campione, è stata l'occasione per vivere in prima persona l'adrenalina della vela ad alte prestazioni su un monoscafo progettato per l'America's Cup.

L'evento assume un significato particolare anche in vista del ventennale del trionfo di Berlino.

Luna Rossa: allenamenti nel Golfo di Napoli

Le attività di Luna Rossa nel suggestivo golfo di Napoli hanno offerto uno spettacolo unico. Per la prima volta, due AC40 hanno solcato queste acque, segnando un momento significativo per la città e per gli appassionati di vela. Il team italiano è stato ricevuto in Comune dal sindaco Manfredi prima di prendere il largo, evidenziando l'importanza dell'evento per la promozione dello sport nautico e il legame con il territorio.

Il prestigio dell'America's Cup e Luna Rossa

Il team Luna Rossa Prada Pirelli è riconosciuto come uno dei principali protagonisti italiani nella vela internazionale, con una partecipazione costante all'America's Cup.

Questa è la più antica competizione sportiva internazionale ancora in corso, simbolo di innovazionee abilità marinaresca. L'AC40, imbarcazione utilizzata per le regate preliminari, incarna l'apice della tecnologia. Caratterizzata da tecnologie avanzate e prestazioni elevate, è stata progettata per affrontare le sfide più estreme che la manifestazione impone, garantendo uno spettacolo di pura adrenalina e competenza tecnica.