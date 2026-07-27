Georgia Godwin ha scritto una pagina indelebile nella storia della ginnastica australiana, affermandosi come la ginnasta più decorata del Paese ai Commonwealth Games. L'atleta ha guidato la squadra femminile alla conquista della medaglia d'oro nella prova a squadre, disputata presso la Glasgow International Arena. Con questo straordinario risultato, Godwin ha raggiunto il suo nono podio personale nella prestigiosa manifestazione, superando il precedente record detenuto da Allana Slater.

La formazione australiana, composta da cinque ginnaste, ha dimostrato una superiorità inequivocabile fin dalle prime battute, concludendo la gara con un punteggio complessivo di 158.400 punti.

Il Canada ha conquistato la medaglia d'argento, distanziato di 1.100 punti, mentre l'Inghilterra, detentrice del titolo di Birmingham 2022, ha ottenuto il bronzo con 154.300 punti. Questo successo rappresenta il primo oro a squadre per l'Australia dal 2010, evidenziando la solidità e la coesione del gruppo su tutti e quattro gli attrezzi: volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero.

Il trionfo personale e il ritorno di Godwin

Visibilmente emozionata, Godwin è scoppiata in lacrime dopo aver completato la sua impeccabile prova al corpo libero, per la quale ha ricevuto un punteggio di 12.850 punti. La ginnasta, reduce da un grave infortunio al tendine d'Achille subito appena tre mesi prima delle Olimpiadi del 2024 – una rottura del tendine del piede sinistro durante un esercizio al corpo libero – ha dimostrato una determinazione e una resilienza ammirevoli nel suo ritorno alle competizioni.

Con questa performance, Godwin ha portato il suo bottino personale ai Commonwealth Games a un totale di tre ori, quattro argenti e due bronzi, consolidando il suo status di atleta più medagliata nella storia della ginnastica australiana.

La squadra australiana ha beneficiato anche del contributo fondamentale di Kate McDonald, Emily Whitehead e Breanna Scott, già protagoniste della medaglia d'argento a squadre nel 2022. A loro si è unita la giovane Ruby Pass, diciannovenne e già qualificata per le Olimpiadi di Parigi, al suo debutto ai Giochi. McDonald ha brillato in particolare alle parallele asimmetriche, ottenendo 14.200 punti, e si prepara a difendere il suo titolo alla trave, cercando anche un riscatto alle parallele dopo il 2022.

Scott ha poi impressionato alla trave con 13.600 punti, assicurandosi un posto nella finale individuale. Nella rotazione finale, Godwin ha eseguito due salti superbi al volteggio, totalizzando 13.350 punti e sigillando il vantaggio decisivo sull'inseguitrice Canada.

La rinascita della ginnastica australiana

Il trionfo della squadra femminile australiana si inserisce in un contesto di grande successo per la ginnastica del Paese, arrivando dopo che, nella giornata inaugurale dei Giochi, anche la formazione maschile aveva interrotto un digiuno di medaglie lungo sedici anni, conquistando un meritato bronzo. La prestazione di Godwin e delle sue compagne conferma la crescita e il potenziale della ginnastica australiana a livello internazionale, rilanciando le ambizioni della squadra in vista delle prossime finali individuali, dove Godwin cercherà di difendere i suoi titoli nell'all-around e al volteggio.

La carriera di Georgia Godwin, già distintasi ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018 con tre medaglie, è un esempio lampante di dedizione e perseveranza. Dopo aver eguagliato il record di Slater con otto medaglie nel 2022 – grazie agli argenti alle parallele asimmetriche, alla trave e nel concorso a squadre – la ginnasta del Queensland ha ora fissato un nuovo e storico traguardo, dimostrando di essere pronta a puntare ancora più in alto nelle sfide future.