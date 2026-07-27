Il dibattito sulla panchina della Nazionale italiana di calcio si accende con un intervento provocatorio di Alessandro Orsini. Il sociologo della Luiss è intervenuto sul prossimo commissario tecnico, in un contesto già teso dal "caso Pirlo".

Sul suo profilo X, Orsini ha proposto ironicamente: "Eliminato Pirlo, rimangono due nomi per la panchina della nazionale di calcio italiana: Syrsky, ex capo dell'esercito ucraino, disponibile dopo il recente licenziamento, oppure Budanov, capo dei servizi segreti ucraini". Con sarcasmo, ha aggiunto: "l'unico problema è che potrebbe commettere omicidi in campo.

Giorgia Meloni medita sulle prossime mosse per umiliare gli italiani". Una dichiarazione che mescola audacemente sport, politica e geopolitica, suscitando attenzione per il suo tono irriverente e il contenuto.

La provocazione si inserisce in un momento di incertezza per la guida tecnica azzurra. Andrea Pirlo, inizialmente scelto dal direttore tecnico Paolo Maldini, è stato escluso a seguito delle polemiche sui suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse.

Il contesto della rimozione di Syrsky

Il riferimento di Orsini a Oleksandr Syrsky come "ex capo dell'esercito ucraino, disponibile dopo il recente licenziamento" trova riscontro in un annuncio ufficiale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso Syrsky dalla carica di comandante in capo delle forze armate ucraine, nominando al suo posto Mykhailo Drapatyi.

Zelensky ha dichiarato su Telegram: "Ho deciso che il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine sarà Mykhailo Drapatyi. Sono grato a Oleksandr Syrsky e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina". Questo fornisce il contesto fattuale per la provocazione di Orsini.