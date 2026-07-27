Andrea Pirlo ha ufficialmente annunciato la sua rinuncia alla guida della Nazionale italiana, ponendo fine a giorni di intense speculazioni e polemiche. L'ex campione ha comunicato sui social di aver appreso "ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana", una decisione maturata dopo una notte insonne e tormentata che ha segnato la fine di un sogno.

Nel suo messaggio, Pirlo ha espresso profonda amarezza per il dibattito pubblico che si è generato attorno al suo nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico.

Ha voluto chiarire di aver sempre agito "nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto". Il riferimento è esplicito al controverso caso Fonbet: "La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva", ha precisato. Ha inoltre sottolineato che "attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono".

Pirlo ha rivolto un ringraziamento sentito a Paolo Maldini e Leonardo, riconoscendo la "stima e la fiducia" che gli hanno dimostrato.

Ha elogiato la loro "competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano". L'ex calciatore ha concluso esprimendo rammarico per come "una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono".

Il Contesto della Mancata Candidatura

Il sogno di Andrea Pirlo di sedere sulla panchina azzurra era stato alimentato da numerose indiscrezioni che lo indicavano come il favorito. Tuttavia, la sua candidatura ha subito un brusco arresto a causa delle accese polemiche scaturite dalla sua sponsorizzazione con l’agenzia russa Fonbet. La vicenda ha suscitato reazioni anche a livello istituzionale: il ministro dello Sport Andrea Abodi ha definito la gestione del caso "una brutta figura", ammettendo che "si sarebbe voluto vedere una gestione diversa, con rapidità e unità di intenti".

L'Ipotesi Roberto Mancini per la Nazionale

In seguito al ritiro di Pirlo, si è riaccesa l'ipotesi di un ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Ambienti vicini all'ex ct hanno rilanciato la sua possibile candidatura. Da Jesi, città natale di Mancini, è emersa la convinzione che "in una situazione così complessa, chi meglio di Roberto Mancini potrebbe ricostruire un ciclo vincente per la Nazionale e contribuire alla rifondazione del calcio italiano?". Questa prospettiva suggerisce un forte desiderio di stabilità e di un profilo di comprovata esperienza per affrontare le sfide future del calcio azzurro.