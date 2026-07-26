Le finali all-around di ginnastica artistica, sia maschili che femminili, sono il cuore della giornata odierna ai Giochi del Commonwealth 2026 a Glasgow. La competizione vede sfidarsi i migliori talenti internazionali. Nella finale maschile, iniziata alle 12:00 ora locale, Reuben Ward della Scozia ha conquistato la leadership provvisoria dopo le prime due rotazioni, totalizzando un eccellente punteggio di 26.900. A contendersi le posizioni sul podio, seguono da vicino Marios Georgiou di Cipro con 25.950 punti ed Elliot Vernon del Galles con 25.850.

Ritam Malik dell’Australia si posiziona al quarto posto con 25.700 punti, mantenendo viva la sfida per le medaglie.

Gli appassionati di tutto il mondo possono seguire l'evento in diretta. La copertura televisiva e streaming è garantita in diversi Paesi: negli Stati Uniti su beIN SPORTS, nel Regno Unito su TNT Sports e HBO Max, e in Canada su CBC e beIN SPORTS. Per chi desidera aggiornamenti in tempo reale, i punteggi sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, offrendo un'esperienza completa per non perdere nessun momento cruciale.

Le prime rotazioni della finale maschile

Le prime due rotazioni della finale maschile hanno messo in mostra l'alta preparazione e la precisione tecnica degli atleti.

Reuben Ward ha particolarmente impressionato la giuria con esecuzioni solide e pulite, consolidando la sua posizione di vertice. Tra i partecipanti di spicco, Felix Dolci, rappresentante del Canada e qualificato tra i primi, ha affrontato la gara con determinazione, così come Marios Georgiou ed Elliot Vernon, tutti impegnati in una serrata competizione per le medaglie. Ogni routine è stata valutata con la massima attenzione, con punteggi che riflettono sia la complessità degli elementi presentati sia la qualità impeccabile delle esecuzioni.

L'attesa cresce per la finale femminile all-around, in programma per le 18:00 ora locale. Le ginnaste che si sono distinte nelle qualificazioni sono pronte a sfidarsi per il prestigioso titolo.

Tra le favorite, Ellie Black si è affermata come una delle atlete di punta, garantendosi un posto tra le principali contendenti per la vittoria finale.

Il ricco programma dei Giochi del Commonwealth

La giornata ai Giochi del Commonwealth 2026 è eccezionalmente ricca di appuntamenti, con un calendario fitto di eventi che vanno oltre la ginnastica artistica. Tra le numerose discipline in programma, spiccano le gare di netball, le finali di sollevamento pesi e le competizioni di nuoto. La finale maschile di ginnastica all-around si svolge in concomitanza con la finale femminile dei 48 kg nel sollevamento pesi. In serata, l'attenzione si sposterà sulla finale femminile di ginnastica all-around, affiancata da altre emozionanti finali in piscina e nel sollevamento pesi maschile.

La vasta copertura mediatica assicura che gli appassionati possano seguire ogni fase delle competizioni, con aggiornamenti costanti sui risultati e sulle performance degli atleti. L'atmosfera a Glasgow è vibrante e carica di aspettativa, con il pubblico e gli addetti ai lavori che attendono con grande interesse l'esito delle finali all-around, sia maschili che femminili, che promettono spettacolo e forti emozioni.