La nazionale italiana femminile di tennis si prepara a un'altra entusiasmante sfida, puntando a difendere il prestigioso titolo conquistato nelle scorse edizioni della Billie Jean King Cup Finals. L'appuntamento è fissato a Shenzhen, dal 22 al 27 settembre 2026, dove le azzurre cercheranno di confermarsi al vertice del tennis mondiale. La capitana Tathiana Garbin ha annunciato la sua squadra, convocando un quintetto di atlete di alto livello: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e Jasmine Paolini, pronte a scendere in campo per questa nuova e avvincente competizione.

L'Italia a caccia del terzo titolo consecutivo

Dopo i trionfi a Malaga nel 2024 e a Shenzhen nel 2025, l'Italia punta a un storico tris nella competizione. La capitana Garbin ha espresso fiducia nel gruppo, sottolineando l'importanza dell'unità e dei valori che hanno contraddistinto il percorso delle azzurre. «Torniamo a Shenzhen da campionesse in carica», ha dichiarato Garbin. «La pressione è naturale, ma non la percepiamo come un peso. Questo gruppo ha saputo costruire qualcosa che va oltre le singole vittorie: una profonda fiducia reciproca che, sui campi di Malaga, di Shenzhen e, lo scorso aprile, sulla terra rossa di Velletri, davanti al nostro pubblico, ci ha permesso di esprimere il nostro miglior tennis e di onorare al meglio la maglia azzurra.

Non partiamo con l'obiettivo di difendere un titolo, ma per affrontare questa nuova sfida con la stessa identità che ci ha portato fin qui: passione, orgoglio, spirito di squadra e la consapevolezza di rappresentare qualcosa di più grande di noi».

Il percorso delle azzurre verso la finale

Il debutto delle azzurre è fissato per giovedì 24 settembre, quando affronteranno le padrone di casa della Cina. L'incontro avrà inizio alle ore 11:00 italiane. In caso di vittoria nei quarti di finale, la squadra italiana disputerà la semifinale sabato 26 settembre, mentre l'eventuale finale è in programma domenica 27 settembre, sempre con inizio alle ore 11:00. Le altre nazioni che prenderanno parte alla fase finale della competizione sono Ucraina, Belgio, Kazakistan, Spagna, Repubblica Ceca e Gran Bretagna.

Struttura e Programma del Torneo

Il tabellone delle Final Eight è stato definito lo scorso giugno. L'Italia, in quanto testa di serie numero uno, affronterà la Cina nel suo quarto di finale. Se le azzurre dovessero superare questo ostacolo, si troverebbero ad affrontare in semifinale la vincente del match tra Ucraina e Belgio. Tutte le partite delle Final Eight si svolgeranno presso la Shenzhen Bay Sports Centre Arena. Ogni confronto sarà composto da due singolari e un doppio, tutti giocati al meglio dei tre set con tie-break.

Il calendario dettagliato della manifestazione prevede: