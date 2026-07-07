Andrea Kimi Antonelli si appresta a diventare il nuovo e promettente volto di Sky Sport per la stagione televisiva ormai imminente. Il giovane e talentuoso pilota italiano, che ha già dimostrato un avvio di carriera straordinario nel mondo della Formula 1 con l'impressionante record di cinque Gran Premi consecutivi vinti, è stato ufficialmente scelto come testimonial principale della celebre 'Casa dello Sport'. Antonelli avrà il prestigioso compito di affiancare l'icona del calcio italiano, Alessandro Del Piero, nella nuovissima e attesissima campagna di comunicazione che prenderà il via a partire dalla fine di agosto.

L'importante annuncio è stato dato nel corso della presentazione dei palinsesti, un evento di rilievo tenutosi al prestigioso Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano, dove sono state svelate al pubblico e alla stampa tutte le principali novità che caratterizzeranno la programmazione sportiva.

La scelta di Andrea Kimi Antonelli come figura centrale rappresenta indubbiamente uno dei punti di forza più significativi della nuova stagione di Sky. La piattaforma televisiva si impegna a offrire ai suoi abbonati un palinsesto eccezionalmente ricco, diversificato e profondamente coinvolgente, interamente dedicato alle passioni più sentite dagli italiani: il calcio, il tennis e i motori. Sky promette un'esperienza di spettacolo sportivo senza precedenti: si prevedono infatti oltre duemila partite trasmesse, più di quattromila ore di diretta e ben undici mesi ininterrotti di grande intrattenimento sportivo.

Tutta questa vasta offerta sarà fruibile sia attraverso la tradizionale piattaforma satellitare Sky sia in streaming, per la massima flessibilità, su Now. Il nuovo testimonial, già ampiamente riconosciuto e acclamato per i suoi successi in pista, sarà il protagonista indiscusso di una campagna attentamente studiata per celebrare e mettere in risalto la passione e la vastità dell'offerta sportiva proposta da Sky.

La nuova campagna: un condominio d'eccezione per Antonelli

Il teaser della campagna di comunicazione, che ha già suscitato grande curiosità, mostra Andrea Kimi Antonelli nell'inedita veste di un nuovo inquilino che fa il suo ingresso in un "condominio" ormai divenuto celebre nell'immaginario collettivo degli spettatori.

In questa ambientazione familiare, Antonelli viene calorosamente accolto dal suo "vicino" d'eccezione, la leggenda del calcio Alessandro Del Piero, proprio mentre è intento a disfare gli scatoloni del suo trasloco. Questa particolare e originale scelta creativa è stata pensata per enfatizzare un clima di accoglienza, familiarità e vicinanza, valori che Sky desidera ardentemente trasmettere ai suoi fedeli appassionati di sport. L'iniziativa coinvolge due figure di spicco e molto amate dal pubblico italiano, come Andrea Kimi Antonelli e Alessandro Del Piero, creando un ponte emotivo con gli spettatori. La campagna completa sarà diffusa e visibile su tutti i canali a partire dalla fine di agosto, in perfetta sincronia con l'inizio della nuova e avvincente stagione sportiva.

L'offerta sportiva al centro del palinsesto Sky

La nuova stagione di Sky si caratterizza per una marcata e strategica attenzione verso le discipline sportive più seguite e amate dal vasto pubblico italiano. Il calcio, in particolare, mantiene la sua posizione di assoluta centralità, con la trasmissione di migliaia di incontri che copriranno ogni fase e aspetto delle competizioni più importanti. Tuttavia, anche il tennis, con i suoi tornei prestigiosi, e i motori, con le emozionanti gare di velocità, godranno di un ampio e dettagliato spazio all'interno della programmazione. L’obiettivo primario dichiarato da Sky è quello di garantire una copertura sportiva che sia non solo completa e profonda, ma anche altamente coinvolgente e capace di soddisfare pienamente le aspettative e le esigenze di tutti gli appassionati, dai più occasionali ai più esperti.

La decisione strategica di scegliere Andrea Kimi Antonelli come testimonial riflette la chiara volontà di Sky di valorizzare i giovani talenti emergenti e di presentare al pubblico volti che incarnano l'eccellenza, la dinamicità e il futuro dello sport italiano.