I Denver Nuggets sono fermamente convinti di poter essere una delle destinazioni principali per LeBron James nella prossima stagione NBA. Nonostante il rallentamento delle trattative nella free agency, la franchigia mantiene alta la fiducia, forte anche del solido rapporto personale tra la superstar e il proprietario Josh Kroenke. Le indiscrezioni suggeriscono che i Nuggets “credono davvero di essere ancora in gioco” nella corsa per accaparrarsi il quattro volte campione, il quale sta attentamente valutando tutte le opzioni disponibili, delegando la gestione delle trattative al suo agente, Rich Paul.

Denver si presenta come una meta particolarmente attraente, non solo per la qualità intrinseca della squadra, ma anche per una serie di vantaggi logistici e personali. La prospettiva di una sinergia in campo con Nikola Jokić, riconosciuto come uno dei migliori playmaker e centri passatori della lega, promette un potenziale di gioco di altissimo livello. A ciò si aggiungono fattori esterni come la presenza di eccellenti campi da golf e la comodità di un volo diretto da Los Angeles, della durata di circa due ore e un quarto. Dal punto di vista sportivo, l'integrazione di LeBron rafforzerebbe ulteriormente un gruppo già competitivo per il titolo NBA, a condizione che la superstar sia disposta a firmare un contratto minimo e che la società accetti di superare la soglia del lusso fiscale.

Il futuro di DeMar DeRozan: tra Miami, Cleveland e il sogno Clippers

Parallelamente, DeMar DeRozan, attualmente free agent dopo essere stato tagliato dai Sacramento Kings, sta catalizzando l'interesse di diverse franchigie. In prima linea si posizionano i Miami Heat e i Cleveland Cavaliers. DeRozan, che nella scorsa stagione ha mantenuto medie di 18.4 punti e 4.1 assist, rappresenta un'opportunità a basso costo di notevole valore. Cleveland, reduce dal rinnovo con un max deal di Donovan Mitchell, coltiva il sogno di una possibile reunion con LeBron James. I Miami Heat, anch'essi in corsa per James, hanno recentemente rafforzato il proprio roster con l'aggiunta di Giannis Antetokounmpo al fianco di Bam Adebayo.

DeRozan, originario di Compton, ha manifestato l'intenzione di non escludere un ritorno a Los Angeles, con i Clippers che sembrano mostrare un interesse maggiore rispetto ai Lakers, la cui fiducia nei suoi confronti appare esaurita.

Nikola Jokić: fedeltà ai Nuggets e rinnovo in vista

In un contesto di grande fermento nel mercato NBA, Nikola Jokić ha ribadito la sua ferma volontà di rimanere a Denver per l'intera durata della sua carriera. Il centro serbo ha in programma di firmare un'estensione contrattuale quinquennale la prossima estate, con cifre che si avvicinano agli 80 milioni di dollari, preferendo questa soluzione a un accordo quadriennale per ragioni esclusivamente legate al business.

La presenza consolidata di Jokić, insieme a compagni di squadra di calibro come Jamal Murray e altri elementi chiave del roster, costituisce un ulteriore e significativo incentivo per LeBron James, che potrebbe trovare nei Nuggets una squadra già strutturata e pronta a competere per il massimo traguardo.

Secondo le più recenti indiscrezioni, i Denver Nuggets figurano tra le sei squadre considerate finaliste per la firma di LeBron James. Questo gruppo ristretto include anche i Cleveland Cavaliers, i Philadelphia 76ers, i Golden State Warriors, i Minnesota Timberwolves e i Miami Heat. L'agente di James, Rich Paul, ha confermato pubblicamente che Denver rappresenta una destinazione legittima per la superstar, evidenziando il valore del nucleo della squadra, composto da Murray, Johnson, Gordon e Jokić. Sebbene la decisione finale di LeBron sia ancora in sospeso, Denver si conferma come una delle opzioni più accreditate e concrete per accogliere il futuro Hall of Famer.