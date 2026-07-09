Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz sta recuperando dall'infortunio al polso destro che lo ha tenuto lontano dai campi. Nonostante i progressi, il suo nome non figura ancora tra gli iscritti al Masters 1000 di Montreal, uno degli eventi più attesi del circuito ATP, in programma dal 2 agosto. Un controllo medico decisivo è fissato per la giornata di domani: l'esito di questo esame stabilirà se potrà tornare ad allenarsi a pieno ritmo e, di conseguenza, valutare una possibile wild card per il prestigioso torneo canadese.

Il cammino verso il rientro in campo

L'attuale numero due del mondo non gioca da metà aprile, quando si ritirò dal torneo di Barcellona proprio a causa del fastidio al polso destro. Da quel momento, il suo impegno è stato interamente dedicato alla riabilitazione e al recupero fisico. Un recente post pubblicato da Alcaraz sul suo profilo Instagram lo ritrae in allenamento con la racchetta, accompagnato dal commento "Sulla strada giusta", un messaggio che ha rassicurato i fan e gli addetti ai lavori, confermando un significativo progresso nel suo processo di guarigione e nel ritorno alla piena forma fisica.

Gli obiettivi futuri e i prossimi impegni

L'obiettivo primario per Carlos Alcaraz, una volta superato l'infortunio, è un ritorno al Masters 1000 di Cincinnati, un altro appuntamento cruciale in calendario dal 13 agosto, per poi puntare agli ambiti US Open, l'ultimo Slam della stagione.

Questi tornei rappresentano tappe fondamentali per il suo rientro ai massimi livelli del tennis mondiale. Tuttavia, l'esito del controllo medico imminente potrebbe ridefinire i piani, aprendo scenari diversi e, in particolare, la concreta opportunità di una wild card per il torneo di Montreal, anticipando così il suo ritorno in campo.

La decisione imminente sul suo futuro agonistico

La giornata di domani sarà quindi cruciale per il futuro agonistico di Carlos Alcaraz. Il responso dei medici stabilirà se il tennista potrà riprendere gli allenamenti senza alcuna limitazione, condizione essenziale per poter considerare l'accettazione di una wild card e la conseguente partecipazione al torneo canadese.

Questa decisione influenzerà direttamente la programmazione dei suoi prossimi impegni e il suo ritorno competitivo nel circuito internazionale, con l'obiettivo di ritrovare rapidamente il ritmo partita in vista degli appuntamenti più importanti della seconda parte della stagione.