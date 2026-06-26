Il ritorno di Serena Williams a Wimbledon è realtà. Il sorteggio del tabellone femminile l'ha abbinata alla giovane australiana Maya Joint per il primo turno. Questa sfida generazionale vedrà confrontarsi la sette volte campionessa, quarantenne, e la sua avversaria ventenne, con ventiquattro anni di differenza. Sarà il primo singolare a Wimbledon per Williams dopo la sconfitta del 2022 contro Harmony Tan.

Williams, vincitrice di ventitré titoli del Grande Slam, ha accettato l’invito per tornare nel torneo che l’ha vista trionfare sette volte. Non disputa un match di singolare dal settembre 2022 agli US Open.

Negli ultimi giorni si è allenata intensamente a Londra, mostrando segnali incoraggianti. Si sente preparata e competitiva, e il suo rientro è tra gli eventi più attesi.

Maya Joint: percorso e statistiche

Maya Joint, numero 53 del ranking mondiale, avversaria di Serena Williams, ha raggiunto i quarti di finale ad Adelaide a gennaio. Da allora, ha faticato, perdendo al primo turno in dieci degli ultimi undici tornei. La scorsa stagione, Joint era uscita al debutto a Wimbledon contro Liudmila Samsonova. Il suo bilancio più recente: una vittoria nelle ultime quattordici partite. Nonostante ciò, è tra le migliori non teste di serie e vanta un titolo sull’erba a Eastbourne nel 2023.

Il confronto tra Williams e Joint ha un valore simbolico: Joint è nata sette anni dopo il primo trionfo di Serena in uno Slam.

In caso di vittoria, Williams potrebbe affrontare la filippina Alexandra Eala al secondo turno e, potenzialmente, la campionessa in carica Iga Swiatek al terzo, per un incrocio inedito.

Il tabellone femminile: le altre sfide

Il ritorno di Serena Williams a Wimbledon coincide con un rinnovamento del tennis femminile. Oltre a Joint, il tabellone include protagoniste come Paula Badosa, che affronterà Emma Navarro, e Jessica Bouzas contro Anastasia Potapova. La presenza di Williams, che disputerà anche il doppio con la sorella Venus, aggiunge prestigio a un torneo ricco di sfide e possibili sorprese.