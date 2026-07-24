L'Olimpia Milano ha ufficializzato la firma di Moses Wright, completando il roster. Attende ora l'annuncio di Garrison Mathews, ultimo tassello della squadra di Peppe Poeta. Wright (28 anni, centro americano) ha espresso grande entusiasmo: "Sono entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera. Non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi dell’Olimpia e di venire a giocare a Milano. So di arrivare in una città bellissima, di grande cultura, e sono anche felice di mettermi al lavoro per l’Olimpia. Tutti insieme possiamo fare in modo che quest’anno accadano cose speciali".

Wright arriva a Milano dopo una stagione da 13.2 punti e 6.5 rimbalzi con lo Zalgiris. Il trasferimento, in circostanze particolari, lo ha visto lasciare il Barcellona – con cui era in parola – per le difficoltà del club catalano, che aveva acquisito Josh Nebo da Milano (buyout da mezzo milione). Il ds Daniele Baiesi è stato decisivo, convincendo il centro con un rapido blitz.

Mathews e la strategia del roster

Garrison Mathews, ala tiratrice NBA, è atteso come ultimo innesto. Prenderà il posto di Armoni Brooks, MVP del campionato e delle finali. Mathews, alla sua prima esperienza europea, vanta sei stagioni NBA (Wizards, Rockets, Hawks, Pacers), con 329 presenze e 10 punti nel biennio a Houston.

L'Olimpia Milano ha optato per una rosa più snella (tre giocatori per ruolo) per gestire il fitto calendario di trenta partite del campionato italiano e trentotto di Eurolega.

Conferme e obiettivi stagionali

Oltre ai nuovi innesti, l'Olimpia Milano ha prolungato per due stagioni il contratto di Stefano Tonut. Tonut è reduce da un'annata complicata, segnata da problemi fisici. Tonut ha espresso grande determinazione: "Sono carico e motivato dall’idea di continuare a lottare per questa maglia e per questi colori. Il nuovo progetto è molto stimolante. Ci sono tutti i presupposti per continuare a costruire qualcosa di importante". Ha ribadito la volontà di tornare protagonista: "Ho grande voglia di riprendermi le mie soddisfazioni sul campo e tornare a divertirmi facendo ciò che amo". Con queste mosse strategiche (esperienza e nuovi innesti), l'Olimpia Milano si prepara a una stagionericca di aspettative, puntando ai massimi livelli nazionali ed europei.